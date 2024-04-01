Похожи на глазное яблоко: на берег вынесло десятки опасных "спагетти-монстров" (фото)

Джейс Таннелл рассказал, что найденные им существа могут быть опасны. Мужчина сам на себе испытал укус одного из них.

В США жителей штата Техас предупредили о нашествии на пляжи плотоядных морских существ, которые внешне похожи на глазные яблоки. Об этом пишет Daily Mail.

По словам сотрудника Техасского университета Texas A&M University, Джейса Таннелла, за последние три недели на берег Мексиканского залива вынесло десятки опасных существ, которые относятся к семейству Rhizophysidae. Эти водные обитатели имеют внешний вид, напоминающий глазное яблоко с толстыми щупальцами. Они получили прозвище "спагетти-монстры".

"В прошлые выходные был большой наплыв на пляже, я насчитал около 30 особей на 100-метровой береговой линии прямо у линии воды. Эти существа похожи на глазное яблоко. Их наполненный газом поплавок в верхней части организма имеет черную точку, которая действительно похожа на зрачок глаза. У некоторых из тех, что мы нашли были толстые свисающие щупальца, похожие на спагетти – отсюда и прозвище", — сказал Таннелл.

"Спагетти-монстры" могут ужалить человека Фото: PEN NEWS

Лично испытав их укус, специалист предупредил, что он причиняет боль в течение часа. Департамент парков и дикой природы Техаса предупредил местных жителей об опасности существ, которые могут ужалить человека. Несмотря на безобидный внешний вид, они являются хищниками и питаются ракообразными и мелкой рыбой. Для охоты они используют мощные нейротоксины, содержащиеся в их щупальцах.

Существа напоминают глазное яблоко Фото: PEN NEWS

Отмечается, что эти животные объединяются в колонии и охотятся на свою добычу как единое целое.

Существа, обнаруженные на пляжах Техаса, не были крупными по размерам. Однако некоторые из "спагетти-монстров", обитающих на глубине океана, могут достигать длины до 30 метров.

Ранее Фокус сообщал, что аллигатора, переселенного с бывшего завода Coca-Cola, посадили на диету. Ветеринары решили, что рептилии весом более 181 кг тяжело передвигаться. Люди подкармливали животное мясом и окороками.

Также стало известно, что пропавшая на год домашняя змея вернулась к хозяйке после того, как ее сбросила птица во двор. Рептилия пережила не только нападение птиц, но и холодную зимнюю температуру на улице.