Думали, что отрастут: обманутые селяне за бесценок продали свои почки (фото)

Эксплуатируемым донорам обещали большие выплаты и преуменьшали риски для здоровья в результате трансплантации.

Непальская деревня Хоксе оказалась в эпицентре громкого скандала из-за торговли человеческими органами. Согласно опубликованному отчету, более 300 местных жителей продали свои почки всего за 200 долларов (около 7800 грн). На такой отчаянный шаг их толкнула нищета. Подробнее об этом пишет издание Metro.

Черные трансплантологи, представляя интересы состоятельных клиентов-иностранцев, использовали коварные методы для вербовки потенциальных жертв. Они обещали большие выплаты, преуменьшали риски для здоровья и даже утверждали, что потерянная почка отрастет.

Даже самые большие выплаты в размере около 3700 долларов (около 145 тыс. грн) — это мизер, учитывая страдания, которые пришлось перенести людям. Многие эксплуатируемые доноры, лишенные единственной почки, начали жаловаться на почечную недостаточность. Их состояние ухудшалось и из-за изнурительных условий труда на стройках в странах Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

29-летний Джит Бахадур Гурунг рассказал жуткую историю о своем опыте работы в Саудовской Аравии. Вследствие постоянного перегрева и обезвоживания у него отказала почка. Сейчас мужчина вынужден трижды в неделю проходить диализ, поскольку не может получить донорский орган от своих родственников.

Ведущий хирург главной клиники Непала по трансплантации органов рассказал, что раньше делал пересадки только пожилым людям, а теперь имеет дело со многими молодыми людьми.

Эксплуатируемым донорам обещали большие выплаты и преуменьшали риски для здоровья в результате трансплантации Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней многодетной матери Хейли Милкс из Флориды, что в США, которая решила стать донором для незнакомца и благодаря этому нашла любовь всей своей жизни. Женщина рассказала, что однажды листала Instagram и случайно наткнулась на пост о поиске донора почки для 29-летнего Дэвида Монтото.

Кроме того, мужчина, которого усыновили сразу после рождения, неожиданно узнал неожиданную правду о своих родственных связях, когда проходил процедуру тестирования, чтобы стать донором почки для жены. Открытие во время ДНК-теста стало шоком для супругов, которые уже имеют двух общих детей.