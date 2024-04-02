План сработал: женщина, которая ждала крупные джекпоты, выиграла $1 млн

Анна Маркес поверила в свой успех только после того, как увидела письмо от представителей лотереи с информацией о том, как получить приз. Первые деньги она планирует потратить на покупку дома и оплату счетов.

31-летняя Анна Маркес из штата Мичиган (США) заявила, что думала о мошенниках, когда узнала, что выиграла приз Mega Millions в размере 1 миллиона долларов. Женщина обычно покупает лотерейный билет, когда сумма джекпота становится большой. Об этом пишет UPI.

Женщина из Бэй-Сити рассказала сотрудникам Мичиганской лотереи, что решила поучаствовать в розыгрыше от 5 марта. Свой билет американка купила на сайте MichiganLottery.com, потому что видела, что джекпот достиг миллиона.

"Я играю в Mega Millions время от времени. Обычно это случается когда джекпот становится большим. Я вошла в систему на следующий день после розыгрыша и была шокирована, когда увидела, что на моем счету появилась крупная сумма! Много денег. Честно говоря, сначала я подумала, что это мошенничество. В таких случаях вы просто не думаете, что с вами может произойти что-то подобное. Я проверила свою электронную почту и увидела письмо от представителей лотереи с информацией о том, как получить приз. Тогда я и поняла, что это правда", — рассказала американка.

По словам Маркес, ее выигрыш пойдет на покупку дома, оплату счетов и пополнение сбережений.

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