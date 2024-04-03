Мужчина в розыске объявился, чтобы исправить описание своей внешности (фото)

Разыскиваемый начал насмехаться над полицией, просил обновить информацию о его возрасте, а также сообщил о пересадке волос в будущем.

Полиция английских графств Эйвон и Сомерсет объявила в розыск 28-летнего Дэниела Келлавея, подозреваемого в нескольких правонарушениях, но мужчина неожиданно появился сам. Под соответствующим сообщением в Facebook он попросил изменить описание его внешности. О курьезном случае написало издание The Sun.

Правоохранители охарактеризовали Келлавея как мужчину среднего телосложения ростом около 175 см, с карими глазами, каштановыми волосами и бородой. Сообщалось, что он имеет отношение к нескольким локациям в регионе, в частности Хентсбриджема, Гластонбери, Милборн-Порта, Темплкомба, Винкантона и Северного Дорсетома.

Разыскиваемый начал насмехаться над полицией и просил после дня рождения обновить его возраст и учесть возможные изменения во внешности, в частности новую шевелюру.

"У меня сегодня день рождения, так что не могли бы вы обновить пост? Уже 29 лет. И да, я лисий, но готовлюсь к трансплантации", — ответил он.

Насмешки нарушителя закона довели некоторых пользователей сети до слез. Одна женщина в комментариях написала: "Я уже давно так не смеялась". Другая добавила: "Я не должна так хохотать, но не могу сдержаться".

Полиция не отреагировала на комментарий подозреваемого, но бывший детектив Мик Невилл высказал предположение, что вскоре Келлавей все же будет арестован, поскольку патрульные будут тщательно прочесывать прилегающую территорию.

Правоохранители призвали общественность не контактировать с Дэниелом, а также предоставить любую имеющуюся информацию о его местонахождении для дальнейшего расследования ряда противоправных действий с его стороны, в частности нарушений правил дорожного движения, связи с криминалом и угроз.

Напомним, ранее Фокус писал, что непальская деревня Хоксе оказалась в эпицентре громкого скандала из-за торговли человеческими органами. Согласно опубликованному отчету, более 300 местных жителей продали свои почки всего за 200 долларов (около 7800 грн).

Кроме того, большой кот, который гулял на юге Сан-Франциско (США), спровоцировал массовую панику среди местных жителей. Это произошло после предупреждения от местной полиции, которая ошибочно проинформировала граждан о горном льве, якобы зафиксированном камерами видеонаблюдения.