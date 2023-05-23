Самые распространенные симптомы аллергии: сезонная, пищевая и на животных. Главные симптомы
С наступлением весны вы не можете открыть окна из-за постоянного чихания? Возможно, у вас каждый раз чешутся глаза во время уборки дома? После вчерашнего ужина на теле появилась сыпь?
Все эти признаки указывают на то, что у вас моет быть аллергия. По данным Американского колледжа аллергии и иммунологии (ACAAI), более 50 млн. детей и взрослых в США имеют аллергическую реакцию на пыльцу, пыль, плесень, перхоть домашних животных и другие распространенные аллергены. Об этом пишет UANew.
Что такое аллергия?
Аллергия — это реакция вашего организма на определенный аллерген: пыльцу, плесень или другие. Пыльца вызывает аллергию на пыльцу, а плесень вызывает аллергию на плесень.
Иммунная система защищает вас от микробов и вирусов, но иногда сбивается. "У большинства людей нет иммунного ответа на пыльцу, но есть определенное количество людей, чья иммунная система воспринимает ее как чужеродную и опасную, относится к ней как к патогену или инфекции", — говорит доктор Кристина Прайс, аллерголог и иммунолог из штата Коннектикут.
Как организм реагирует на аллерген
Когда ваша иммунная система решает, что что-то может вам навредить, она сопротивляется. Эта борьба вызывает такие неприятные симптомы, как одышка, крапивница, чихание и зуд, объясняют сотрудники Американского колледжа аллергии и иммунологии. Другими словами, пытаясь защитить вас, ваше тело "случайно" причиняет вред.
Наиболее распространенные симптомы аллергии
Существуют различные типы аллергии, о которых нужно знать, чтобы в случае обнаружения у себя опасных симптомов, обратиться к врачу за лечением.
Сезонная аллергия: симптомы
Сезонная аллергия (аллергический ринит) возникает только в определенное время года (лето, осень, зима или весна). В Yale Medicine отмечают, что наиболее распространенными сезонными аллергенами являются пыльца трав и деревьев, плесень и амброзия. Наиболее распространенными симптомами сезонной и пыльцевой аллергии являются:
- Заложенность носа
- Кашель
- Усталость
- Зуд в глазах, носу и горле
- Насморк
- Чихание
По словам доктора Стефани Лидс, детского аллерголога Йельского университета, в последние годы усугубились некоторые сезонные аллергии: "С изменением климата общая тенденция заключается в том, что мы получаем более высокие уровни пыльцы и более длинные сезоны пыльцы, будь то из-за более высоких температур или увеличения выбросов углекислого газа".
Многолетняя аллергия: симптомы
Многолетняя аллергия может возникнуть в любое время года. По данным клиники Кливленда, наиболее распространенными многолетними аллергенами являются шерсть и перхоть домашних животных, пылевые клещи, тараканы и плесень.
Аллергия на кошек и собак
Согласно ACAAI, симптомы аллергии на кошек и собак могут быть следующие:
- сдавливание в груди
- Кашель
- Слезящиеся, красные или зудящие глаза
- Крапивница
- Насморк или заложенность носа
- Одышка
- Кожная сыпь
- Чихание
- Свистящее дыхание
Есть простые способы избежать аллергии на домашних животных. Но избавиться от шерсти и перхоти может быть сложнее, чем вы ожидаете. "Если убрать кошку из дома, вымыть все стены, провести химчистку мягкой мебели, все равно потребуется шесть месяцев, чтобы уровень кошачьего белка нормализовался", — отмечает доктор Уорнер Карр, аллерголог в Детской больнице в Калифорнии.
Аллергия на плесень: симптомы
Симптомы аллергии на плесень, согласно ACAAI, могут включать:
- Заложенность носа
- Кашель
- Раздраженные глаза
- Зуд в горле
- Насморк
- Чихание
- Свистящее дыхание
Пищевая аллергия: симптомы
Наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются глютен, яйца и молоко. Кроме того, по последним данным среди пищевых аллергенов могут быть также: моллюски, арахис, орехи, соевые бобы и пшеница.
По данным клиники Кливленда, симптомы аллергии на глютен (непереносимость глютена), вероятно, включают:
- Боль в животе
- Анемия
- Беспокойство
- Вздутие живота
- Запор
- Депрессия
- Диарея
- Усталость
- Головная боль
- Боль в суставах
- Тошнота
- Сыпь
- Проблемы с концентрацией внимания
- Рвота
По данным клиники Майо, симптомы аллергии на яйца могут включать:
- сдавливание в груди
- Заложенность носа
- Кашель
- Крапивница
- Насморк
- Одышка
- Воспаление кожи (отек, жар, покраснение, боль)
- Чихание
- Спазмы желудка
- Тошнота
- Рвота
- хрипы
По данным клиники Майо, среди симптомов, указывающих на аллергию на молоко и другие молочные продукты, могут быть:
- Спазмы живота
- Колики (у младенцев)
- Кашель
- Диарея
- Крапивница
- Зуд вокруг рта, губ
- Насморк
- Одышка
- Отек горла, губ, языка
- Покалывание вокруг рта, губ
- Рвота
- Слезоточивость
- Хрипы
Независимо от того, насколько долго вы страдаете от аллергии, знайте, что у вас всегда есть возможность облегчить симптомы.
"У некоторых людей есть пара недель в году, когда они несчастны, а затем остаток года у них все хорошо, поэтому они думают, что могут просто перетерпеть это", — отмечает Стефани Лидс. "Но есть способ получше. Вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы свести к минимуму эти недели страданий". Обязательно обсудите симптомы со своим лечащим врачом.
Если вы подозреваете, что у вас аллергическая реакция, медицинские работники настоятельно рекомендуют вам обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи, если вы испытываете какие-либо из опасных для жизни симптомов:
- Обморок, головокружение, потеря сознания
- Пульс: учащенный и слабый
- Изменения кожи (крапивница, зуд, покраснение)
- Отек (глаза, лицо, горло, губы)
- Затрудненное дыхание
- Проблемы с глотанием
- Рвота, тошнота, диарея
- Свистящее дыхание (при дыхании вы слышите хрипы или свист)
Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.
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