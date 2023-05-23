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Стиль жизни

Самые распространенные симптомы аллергии: сезонная, пищевая и на животных. Главные симптомы

Фото: Getty Images

С наступлением весны вы не можете открыть окна из-за постоянного чихания? Возможно, у вас каждый раз чешутся глаза во время уборки дома? После вчерашнего ужина на теле появилась сыпь?

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Все эти признаки указывают на то, что у вас моет быть аллергия. По данным Американского колледжа аллергии и иммунологии (ACAAI), более 50 млн. детей и взрослых в США имеют аллергическую реакцию на пыльцу, пыль, плесень, перхоть домашних животных и другие распространенные аллергены. Об этом пишет UANew.

Что такое аллергия?

Аллергия — это реакция вашего организма на определенный аллерген: пыльцу, плесень или другие. Пыльца вызывает аллергию на пыльцу, а плесень вызывает аллергию на плесень.

Иммунная система защищает вас от микробов и вирусов, но иногда сбивается. "У большинства людей нет иммунного ответа на пыльцу, но есть определенное количество людей, чья иммунная система воспринимает ее как чужеродную и опасную, относится к ней как к патогену или инфекции", — говорит доктор Кристина Прайс, аллерголог и иммунолог из штата Коннектикут.

Как организм реагирует на аллерген

Когда ваша иммунная система решает, что что-то может вам навредить, она сопротивляется. Эта борьба вызывает такие неприятные симптомы, как одышка, крапивница, чихание и зуд, объясняют сотрудники Американского колледжа аллергии и иммунологии. Другими словами, пытаясь защитить вас, ваше тело "случайно" причиняет вред.

Наиболее распространенные симптомы аллергии

Существуют различные типы аллергии, о которых нужно знать, чтобы в случае обнаружения у себя опасных симптомов, обратиться к врачу за лечением.

Сезонная аллергия: симптомы

Сезонная аллергия (аллергический ринит) возникает только в определенное время года (лето, осень, зима или весна). В Yale Medicine отмечают, что наиболее распространенными сезонными аллергенами являются пыльца трав и деревьев, плесень и амброзия. Наиболее распространенными симптомами сезонной и пыльцевой аллергии являются:

  • Заложенность носа
  • Кашель
  • Усталость
  • Зуд в глазах, носу и горле
  • Насморк
  • Чихание

По словам доктора Стефани Лидс, детского аллерголога Йельского университета, в последние годы усугубились некоторые сезонные аллергии: "С изменением климата общая тенденция заключается в том, что мы получаем более высокие уровни пыльцы и более длинные сезоны пыльцы, будь то из-за более высоких температур или увеличения выбросов углекислого газа".

Многолетняя аллергия: симптомы

Многолетняя аллергия может возникнуть в любое время года. По данным клиники Кливленда, наиболее распространенными многолетними аллергенами являются шерсть и перхоть домашних животных, пылевые клещи, тараканы и плесень.

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Фото: Getty Images

Аллергия на кошек и собак

Согласно ACAAI, симптомы аллергии на кошек и собак могут быть следующие:

  • сдавливание в груди
  • Кашель
  • Слезящиеся, красные или зудящие глаза
  • Крапивница
  • Насморк или заложенность носа
  • Одышка
  • Кожная сыпь
  • Чихание
  • Свистящее дыхание

Есть простые способы избежать аллергии на домашних животных. Но избавиться от шерсти и перхоти может быть сложнее, чем вы ожидаете. "Если убрать кошку из дома, вымыть все стены, провести химчистку мягкой мебели, все равно потребуется шесть месяцев, чтобы уровень кошачьего белка нормализовался", — отмечает доктор Уорнер Карр, аллерголог в Детской больнице в Калифорнии.

Аллергия на плесень: симптомы

Симптомы аллергии на плесень, согласно ACAAI, могут включать:

  • Заложенность носа
  • Кашель
  • Раздраженные глаза
  • Зуд в горле
  • Насморк
  • Чихание
  • Свистящее дыхание

Пищевая аллергия: симптомы

Наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются глютен, яйца и молоко. Кроме того, по последним данным среди пищевых аллергенов могут быть также: моллюски, арахис, орехи, соевые бобы и пшеница.

По данным клиники Кливленда, симптомы аллергии на глютен (непереносимость глютена), вероятно, включают:

  • Боль в животе
  • Анемия
  • Беспокойство
  • Вздутие живота
  • Запор
  • Депрессия
  • Диарея
  • Усталость
  • Головная боль
  • Боль в суставах
  • Тошнота
  • Сыпь
  • Проблемы с концентрацией внимания
  • Рвота

По данным клиники Майо, симптомы аллергии на яйца могут включать:

  • сдавливание в груди
  • Заложенность носа
  • Кашель
  • Крапивница
  • Насморк
  • Одышка
  • Воспаление кожи (отек, жар, покраснение, боль)
  • Чихание
  • Спазмы желудка
  • Тошнота
  • Рвота
  • хрипы

По данным клиники Майо, среди симптомов, указывающих на аллергию на молоко и другие молочные продукты, могут быть:

  • Спазмы живота
  • Колики (у младенцев)
  • Кашель
  • Диарея
  • Крапивница
  • Зуд вокруг рта, губ
  • Насморк
  • Одышка
  • Отек горла, губ, языка
  • Покалывание вокруг рта, губ
  • Рвота
  • Слезоточивость
  • Хрипы

Независимо от того, насколько долго вы страдаете от аллергии, знайте, что у вас всегда есть возможность облегчить симптомы.

"У некоторых людей есть пара недель в году, когда они несчастны, а затем остаток года у них все хорошо, поэтому они думают, что могут просто перетерпеть это", — отмечает Стефани Лидс. "Но есть способ получше. Вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы свести к минимуму эти недели страданий". Обязательно обсудите симптомы со своим лечащим врачом.

Если вы подозреваете, что у вас аллергическая реакция, медицинские работники настоятельно рекомендуют вам обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи, если вы испытываете какие-либо из опасных для жизни симптомов:

  • Обморок, головокружение, потеря сознания
  • Пульс: учащенный и слабый
  • Изменения кожи (крапивница, зуд, покраснение)
  • Отек (глаза, лицо, горло, губы)
  • Затрудненное дыхание
  • Проблемы с глотанием
  • Рвота, тошнота, диарея
  • Свистящее дыхание (при дыхании вы слышите хрипы или свист)

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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