Самые распространенные симптомы аллергии: сезонная, пищевая и на животных. Главные симптомы

С наступлением весны вы не можете открыть окна из-за постоянного чихания? Возможно, у вас каждый раз чешутся глаза во время уборки дома? После вчерашнего ужина на теле появилась сыпь?

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Все эти признаки указывают на то, что у вас моет быть аллергия. По данным Американского колледжа аллергии и иммунологии (ACAAI), более 50 млн. детей и взрослых в США имеют аллергическую реакцию на пыльцу, пыль, плесень, перхоть домашних животных и другие распространенные аллергены. Об этом пишет UANew.

Что такое аллергия?

Аллергия — это реакция вашего организма на определенный аллерген: пыльцу, плесень или другие. Пыльца вызывает аллергию на пыльцу, а плесень вызывает аллергию на плесень.

Иммунная система защищает вас от микробов и вирусов, но иногда сбивается. "У большинства людей нет иммунного ответа на пыльцу, но есть определенное количество людей, чья иммунная система воспринимает ее как чужеродную и опасную, относится к ней как к патогену или инфекции", — говорит доктор Кристина Прайс, аллерголог и иммунолог из штата Коннектикут.

Как организм реагирует на аллерген

Когда ваша иммунная система решает, что что-то может вам навредить, она сопротивляется. Эта борьба вызывает такие неприятные симптомы, как одышка, крапивница, чихание и зуд, объясняют сотрудники Американского колледжа аллергии и иммунологии. Другими словами, пытаясь защитить вас, ваше тело "случайно" причиняет вред.

Наиболее распространенные симптомы аллергии

Существуют различные типы аллергии, о которых нужно знать, чтобы в случае обнаружения у себя опасных симптомов, обратиться к врачу за лечением.

Сезонная аллергия: симптомы

Сезонная аллергия (аллергический ринит) возникает только в определенное время года (лето, осень, зима или весна). В Yale Medicine отмечают, что наиболее распространенными сезонными аллергенами являются пыльца трав и деревьев, плесень и амброзия. Наиболее распространенными симптомами сезонной и пыльцевой аллергии являются:

Заложенность носа

Кашель

Усталость

Зуд в глазах, носу и горле

Насморк

Чихание

По словам доктора Стефани Лидс, детского аллерголога Йельского университета, в последние годы усугубились некоторые сезонные аллергии: "С изменением климата общая тенденция заключается в том, что мы получаем более высокие уровни пыльцы и более длинные сезоны пыльцы, будь то из-за более высоких температур или увеличения выбросов углекислого газа".

Многолетняя аллергия: симптомы

Многолетняя аллергия может возникнуть в любое время года. По данным клиники Кливленда, наиболее распространенными многолетними аллергенами являются шерсть и перхоть домашних животных, пылевые клещи, тараканы и плесень.

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Аллергия на кошек и собак

Согласно ACAAI, симптомы аллергии на кошек и собак могут быть следующие:

сдавливание в груди

Кашель

Слезящиеся, красные или зудящие глаза

Крапивница

Насморк или заложенность носа

Одышка

Кожная сыпь

Чихание

Свистящее дыхание

Есть простые способы избежать аллергии на домашних животных. Но избавиться от шерсти и перхоти может быть сложнее, чем вы ожидаете. "Если убрать кошку из дома, вымыть все стены, провести химчистку мягкой мебели, все равно потребуется шесть месяцев, чтобы уровень кошачьего белка нормализовался", — отмечает доктор Уорнер Карр, аллерголог в Детской больнице в Калифорнии.

Аллергия на плесень: симптомы

Симптомы аллергии на плесень, согласно ACAAI, могут включать:

Заложенность носа

Кашель

Раздраженные глаза

Зуд в горле

Насморк

Чихание

Свистящее дыхание

Пищевая аллергия: симптомы

Наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются глютен, яйца и молоко. Кроме того, по последним данным среди пищевых аллергенов могут быть также: моллюски, арахис, орехи, соевые бобы и пшеница.

По данным клиники Кливленда, симптомы аллергии на глютен (непереносимость глютена), вероятно, включают:

Боль в животе

Анемия

Беспокойство

Вздутие живота

Запор

Депрессия

Диарея

Усталость

Головная боль

Боль в суставах

Тошнота

Сыпь

Проблемы с концентрацией внимания

Рвота

По данным клиники Майо, симптомы аллергии на яйца могут включать:

сдавливание в груди

Заложенность носа

Кашель

Крапивница

Насморк

Одышка

Воспаление кожи (отек, жар, покраснение, боль)

Чихание

Спазмы желудка

Тошнота

Рвота

хрипы

По данным клиники Майо, среди симптомов, указывающих на аллергию на молоко и другие молочные продукты, могут быть:

Спазмы живота

Колики (у младенцев)

Кашель

Диарея

Крапивница

Зуд вокруг рта, губ

Насморк

Одышка

Отек горла, губ, языка

Покалывание вокруг рта, губ

Рвота

Слезоточивость

Хрипы

Независимо от того, насколько долго вы страдаете от аллергии, знайте, что у вас всегда есть возможность облегчить симптомы.

"У некоторых людей есть пара недель в году, когда они несчастны, а затем остаток года у них все хорошо, поэтому они думают, что могут просто перетерпеть это", — отмечает Стефани Лидс. "Но есть способ получше. Вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы свести к минимуму эти недели страданий". Обязательно обсудите симптомы со своим лечащим врачом.

Если вы подозреваете, что у вас аллергическая реакция, медицинские работники настоятельно рекомендуют вам обратиться к врачу или в отделение неотложной помощи, если вы испытываете какие-либо из опасных для жизни симптомов:

Обморок, головокружение, потеря сознания

Пульс: учащенный и слабый

Изменения кожи (крапивница, зуд, покраснение)

Отек (глаза, лицо, горло, губы)

Затрудненное дыхание

Проблемы с глотанием

Рвота, тошнота, диарея

Свистящее дыхание (при дыхании вы слышите хрипы или свист)

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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