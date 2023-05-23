Найпоширеніші види алергії: сезонна, харчова й алергія на тварин. Головні симптоми

Із настанням весни ви не можете відкрити вікна через постійне чхання? Можливо, у вас щоразу сверблять очі під час прибирання будинку? Після вчорашньої вечері на тілі з'явився висип?

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Усі ці ознаки вказують на те, що у вас може бути алергія. За даними Американського коледжу алергії та імунології (ACAAI), понад 50 млн дітей і дорослих у США мають алергічну реакцію на пилок, пил, плісняву, лупу домашніх тварин та інші поширені алергени. Про це пише UANew.

Що таке алергія?

Алергія — це реакція вашого організму на певний алерген: пилок, плісняву або інші. Пилок викликає алергію на пилок, а цвіль викликає алергію на цвіль.

Імунна система захищає вас від мікробів і вірусів, але іноді збивається. "У більшості людей немає імунної відповіді на пилок, але є певна кількість людей, чия імунна система сприймає її як чужорідну та небезпечну, ставиться до неї як до патогена або інфекції", — говорить лікарка Крістіна Прайс, алергологиня та імунологиня зі штату Коннектикут.

Як організм реагує на алерген

Коли ваша імунна система вирішує, що щось може вам нашкодити, вона чинить опір. Ця боротьба викликає такі неприємні симптоми як задишка, кропив'янка, чхання та свербіж, пояснюють співробітники Американського коледжу алергії та імунології. Іншими словами, намагаючись захистити вас, ваше тіло "випадково" завдає шкоди.

Найпоширеніші симптоми алергії

Існують різні типи алергії, про які потрібно знати, щоб у разі виявлення в себе небезпечних симптомів звернутися до лікаря за лікуванням.

Сезонна алергія: симптоми

Сезонна алергія (алергічний риніт) виникає лише в певну пору року (літо, осінь, зима чи весна). У Yale Medicine відзначають, що найпоширенішими сезонними алергенами є пилок трав і дерев, пліснява й амброзія. Найпоширенішими симптомами сезонної та пилкової алергії є:

Закладеність носа

Кашель

Втома

Сверблячка в очах, носі та горлі

Нежить

Чихання

За словами лікарки Стефані Лідс, дитячої алергологині Єльського університету, останніми роками погіршилися деякі сезонні алергії: "Зі зміною клімату загальна тенденція полягає в тому, що ми отримуємо вищі рівні пилку й довші сезони пилку, чи-то через вищі температури, чи через збільшення викидів вуглекислого газу".

Багаторічна алергія: симптоми

Багаторічна алергія може виникнути будь-якої пори року. За даними клініки Клівленда, найбпоширенішими багаторічними алергенами є шерсть і лупа домашніх тварин, пилові кліщі, таргани та пліснява.

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Алергія на котів і собак

Згідно з ACAAI, симптоми алергії на котів і собак можуть бути такі:

Здавлювання в грудях

Кашель

Сльозливість, червоні очі, свербіж очей

Кропивниця

Нежить чи закладеність носа

Задишка

Висипання на шкірі

Чхання

Дихання зі свистом

Є прості способи уникнути алергії на свійських тварин. Але позбутися шерсті й лупи може бути складніше, ніж ви очікуєте. "Якщо прибрати кішку з дому, вимити всі стіни, провести хімчистку м'яких меблів, все одно потрібно шість місяців, щоб рівень котячого білка нормалізувався", — зазначає лікар Ворнер Карр, алерголог у Дитячій лікарні в Каліфорнії.

Алергія на плісняву: симптоми

Симптоми алергії на плісняву, згідно з ACAAI, можуть включати:

Закладеність носа

Кашель

Подразнення очей

Свербіж у горлі

Нежить

Чхання

Дихання зі свистом

Харчова алергія: симптоми

Найпоширенішими харчовими алергенами є глютен, яйця та молоко. Крім того, за останніми даними, серед харчових алергенів можуть бути також молюски, арахіс, горіхи, соєві боби та пшениця.

За даними клініки Клівленда, симптоми алергії на глютен (непереносимість глютену), ймовірно, включають:

Біль у животі

Анемія

Тривожність

Здуття живота

Закреп

Депресія

Діарея

Втома

Головний біль

Біль у суглобах

Нудота

Висип

Проблеми з концентрацією уваги

Блювота

За даними клініки Майо, симптоми алергії на яйця можуть включати:

Тиск у грудях

Закладеність носа

Кашель

Кропивниця

Нежить

Задишка

Запалення шкіри (набряк, жар, почервоніння, біль)

Чхання

Спазми шлунка

Нудота

Блювота

Хрипи

За даними клініки Майо, серед симптомів, що вказують на алергію на молоко й інші молочні продукти, можуть бути:

Спазми живота

Коліки (у немовлят)

Кашель

Діарея

Кропивниця

Сверблячка навколо рота, губ

Нежить

Задишка

Набряк горла, губ, язика

Поколювання навколо рота, губ

Блювота

Сльозогінність

Хрипи

Незалежно від того, як довго ви страждаєте від алергії, знайте, що у вас завжди є можливість полегшити симптоми.

"У деяких людей є пара тижнів на рік, коли вони нещасні, а потім решту року в них усе добре, тому вони думають, що можуть просто перетерпіти це, — зазначає Стефані Лідс. — Але є спосіб кращий. Ви можете зробити деякі кроки, щоб звести до мінімуму ці тижні страждань". Обов'язково обговоріть симптоми зі своїм лікарем.

Якщо ви підозрюєте, що у вас алергічна реакція, медичні працівники настійно рекомендують вам звернутися до лікаря або у відділення невідкладної допомоги, якщо ви відчуваєте якісь із небезпечних для життя симптомів:

Непритомність, запаморочення

Пульс: прискорений і слабкий

Зміни шкіри (кропив'янка, свербіж, почервоніння)

Набряк (очі, обличчя, горло, губи)

Утруднене дихання

Проблеми з ковтанням

Блювота, нудота, діарея

Дихання зі свистом (при диханні ви чуєте хрипи чи свист)

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

Раніше Фокус писав про причини харчового розладу.