"Рождественские болезни": что нужно знать о тревожных симптомах во время праздничного застолья

Некоторый дискомфорт, который мы испытваем во время ужина, может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как панккреатит и рак поджелудочной железы.

После праздничного ужина люди часто испытывают некоторые неприятные ощущения, которые могут быть обусловлены перееданием или употреблением алкоголя. Ули Томпсон из благотворительной организации Guts UK объясняет, что эти ощущения включают вздутие живота, несварение, изжогу и рефлюкс, а также могут сопровождаться кратковременной диареей. Об этом пишет The Sun.

Она подчеркивает, что подобные симптомы обычно возникают из-за избыточного употребления пищи или алкоголя во время праздников. Однако, некоторые признаки, которые появляются после праздничного ужина, могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Рак поджелудочной железы

Эксперты из Cancer Research UK отмечают, что частое вздутие живота может быть признаком этого заболевания. Опухоль поджелудочной железы может вызывать проблемы с пищеварением, приводящие к газообразованию и скоплению жидкости в животе. Лиза Вудро из Pancreatic Cancer UK указывает на боли или ощущение "трепетания" в животе после еды, которые могут также быть связаны с этим заболеванием.

4 признака рака поджелудочной железы после праздничного ужина:

ощущение вздутия живота;

ощущение "трепетания" в животе;

"булькающий" живот;

проблемы с пищеварением.

Рак яичников

Это заболевание, как и рак поджелудочной железы, может вызывать вздутие живота и другие менее очевидные симптомы, такие как боли в животе или между бедрами, потеря аппетита или быстрое насыщение, а также частое мочеиспускание.

4 признака рака яичников:

вздутие живота;

боль или нежность в животе;

отсутствие аппетита или быстрое насыщение;

частое мочеиспускание.

Болезнь Крона

Это воспалительное заболевание кишечника проявляется диареей, болями и спазмами в животе. Симптомы могут появляться периодически, и Сара Слит из Crohn's and Colitis UK советует обращаться за медицинской помощью при частой диарее, болях в животе или наличии крови в кале.

4 признака болезни Крона после праздничного ужина:

частая диарея;

боли и спазмы в животе;

частые походы в туалет;

наличие крови в кале.

Панкреатит

Внезапная сильная боль в центре живота может указывать на острый панкреатит. Это состояние характеризуется повреждением поджелудочной железы и может привести к серьезным осложнениям, включая почечную недостаточность и поражение легких.

3 признака панкреатита после праздничного ужина:

внезапная сильная боль в центре живота;

тошнота или недомогание;

повышенная температура тела до 38 градусов или выше.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Это еще одно заболевание, которое может обостриться после праздничного ужина. Около каждого пятого взрослого в Великобритании страдает этим синдромом, и он чаще проявляется в возрасте от 20 до 30 лет.

Причины развития этого синдрома не установлены однозначно, но ученые предполагают, что инфекции желудочно-кишечного тракта, воспалительные процессы при других заболеваниях или прием определенных лекарств, таких как антибиотики, могут повысить риск его возникновения.

Четыре признака синдрома раздраженного кишечника после рождественского ужина:

боль или спазмы в животе;

вздутие живота;

диарея;

запор.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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