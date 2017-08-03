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Главная » Журнал » 2017 » Фокус №31 (538)

Фокус №31 (538)

Фокус №31 (538)
03.08.17 24
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НА ОБЛОЖКЕ

На пути реформы Укрзализныци стоят коррупционные схемы. Кто виноват? Что делать?

НЕДЕЛЯ

Новости. Пётр Порошенко подписал закон о Конституционном суде, украинцы стали платить больше налогов, украинский лётчик спас от гибели самолёт с пассажирами, Китай запустил первый в мире беспилотный трамвай — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Больше не Минстець. Первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова о том, есть ли в Украине цензура, как бороться с языком вражды и почему она против блокировки российских сайтов

В сухом остатке. Лишение гражданства Михеила Саакашвили подвело черту назначениям иностранцев на государственные должности. Фокус приводит перечень достижений и провалов наиболее влиятельных экспатов в Украине

МИР

Враги так враги. Новый виток санкций перевёл Россию в новый статус — из непредсказуемого партнёра в главного врага США. Неподъёмное бремя для "великой России", страны, отставшей от времени

ДЕНЬГИ

Укрзализныця: реформа с привкусом коррупции. Бесхозяйственность и потакание работе коррупционных схем могут стоить кресла нынешнему руководителю Укрзализныци Войцеху Балчуну 

Кому вы нужны. Нарушение правил использования персональных данных для Украины — самое обычное дело. Государство не спешит защищать приватность
своих граждан

ОБЩЕСТВО

Симпатия на уровне эмпатии. Как разные дети находят общий язык
и чему стоит поучиться у них взрослым

"Интеллигентный человек — донёс только на мёртвых". Новые таблички "Последнего адреса" установлены в Киеве

КУЛЬТУРА

Вот он я. Писатель Джонатан Фоер рассказал Фокусу об украинском вакууме, израильской катастрофе и о том, почему то, что "на входе", важнее того, что "на выходе"

Пропасть коррупции. Громадные свиньи, провинциальный маньяк и приключения Пабло Неруды — в главных фильмах, не попавших в украинский прокат

От джаза на костях до джаза на Днепре. Запрещённый во времена СССР фестиваль переживает второе рождение

ФОТОИСТОРИЯ

Магия хай­-тек. В гуцульском городке Верховина мольфары вызывают солнце, которое питает led-лампы фонарей. А в водопаде вручную вымачивают овечью шерсть, из которой ткут одеяла для коттеджей с Wi-Fi

ГИД ФОКУСА

Отдохнуть и выжить. Евгения Слинько выяснила формулу идеального отпуска

КАРТА МИРА

Феи из шахты. Заброшенные разработки глинозёма
в немецкой Тюрингии уже больше века являются туристической Меккой

P. S.

Ой, что будет. На грядущей неделе, пока украинцы будут соревноваться в яхтинге и наслаждаться пешеходным Киевом, китайцы запустят солнечную панель в виде панд, главные мировые нефтяники соберутся в Абу-Даби, а Грузия и Болгария проведут международные военные учения

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