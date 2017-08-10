Фокус №32 (539)

НА ОБЛОЖКЕ
Решение транспортных проблем столицы может зайти в тупик. Одна из причин — безнадёжно устаревшее градостроительное мышление чиновников
НЕДЕЛЯ
Новости. Отставка Балчуна, осенью украинцам начнут выдавать ID-паспорта, новый рекорд на YouTube, установлен распространитель компьютерного вируса Petya.A — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
Синдром величия. Российский журналист-политэмигрант Аркадий Бабченко об отличиях между украинцами и русскими, развале России, Путине, Навальном, Кадырове и посттравматическом синдроме
Свобода рожать. Сегодня Украина — одна из 70 стран, в которых женщина имеет право самостоятельно решать, хочет она родить ребёнка или нет. Лишить украинских женщин этого права в парламенте предлагают уже не в первый раз. Пока такие инициативы не находят поддержки большинства депутатов. Но инициаторы не сдаются
МИР
Явление диктатора. Президент Николас Мадуро покончил с демократией в Венесуэле. Правда, перед этим он покончил с её экономикой
ДЕНЬГИ
Берег турецкий. У Турции за 20 лет получилось превратить депрессивные рыбацкие посёлки в курорты мирового уровня. Для Украины эта миссия пока невыполнима
В полной развязке. Фокус разобрался, почему градостроительная мысль столичных чиновников застряла в 70-х годах прошлого века
Жизнь на колёсах. Почему в Украине не развиваются мобильные закусочные
Без рукоприкладства. Профессор бизнес-школы INSEAD Деклан Фитцсимонс о секретах лидерства
ОБЩЕСТВО
Забытая роспись. Как уникальная самчиковская роспись может стать современным символом Украины или исчезнуть
Найти и потерять туристов. Известная и за пределами страны землячка Леся Украинка, 11 веков истории, стены замка и красивые виды на реку Случь. У Новограда-Волынского есть все возможности зарабатывать на туристах. Но многое здесь устроено так, чтобы, попав единожды, отдыхающие не захотели сюда возвращаться
АРХИВАРИУС
Нож из китового уса. О том, как чукчи благодаря стойкости и мужеству в открытой 150-летней войне победили российскую армию
ЖИЗНЬ
Забытая готика. Костёл Матери Божьей Неустанной Помощи в селе Сороцкое на Тернопольщине
КУЛЬТУРА
Действующее лицо. Драматург Максим Курочкин рассказал Фокусу о своём возвращении в Киев, дефиците любви к пространству и войне как оправдании недомыслия
Мерседесы убивают. Киллер в завязке, хоровод супергероев и зарождение интернета — в главных сериалах августа
ГИД
Достойные наследники. Валерий Поляков об эволюции популярных автомобильных марок
P. S.
Ой, что будет. На грядущей неделе, пока в мире будут отмечать день археолога, украинцы увидят метеоритный дождь, призовут на срочную службу 1000 бойцов, проведут суд над Максимом Поляковым и международные соревнования по велотреку