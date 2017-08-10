Фокус №32 (539)

НА ОБЛОЖКЕ

Решение транспортных проблем столицы может зайти в тупик. Одна из причин — безнадёжно устаревшее градостроительное мышление чиновников

НЕДЕЛЯ

Новости. Отставка Балчуна, осенью украинцам начнут выдавать ID-паспорта, новый рекорд на YouTube, установлен распространитель компьютерного вируса Petya.A — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Синдром величия. Российский журналист-политэмигрант Аркадий Бабченко об отличиях между украинцами и русскими, развале России, Путине, Навальном, Кадырове и посттравматическом синдроме

Свобода рожать. Сегодня Украина — одна из 70 стран, в которых женщина имеет право самостоятельно решать, хочет она родить ребёнка или нет. Лишить украинских женщин этого права в парламенте предлагают уже не в первый раз. Пока такие инициативы не находят поддержки большинства депутатов. Но инициаторы не сдаются

МИР

Явление диктатора. Президент Николас Мадуро покончил с демократией в Венесуэле. Правда, перед этим он покончил с её экономикой

ДЕНЬГИ

Берег турецкий. У Турции за 20 лет получилось превратить депрессивные рыбацкие посёлки в курорты мирового уровня. Для Украины эта миссия пока невыполнима

В полной развязке. Фокус разобрался, почему градостроительная мысль столичных чиновников застряла в 70-х годах прошлого века

Жизнь на колёсах. Почему в Украине не развиваются мобильные закусочные

Без рукоприкладства. Профессор бизнес-школы INSEAD Деклан Фитцсимонс о секретах лидерства

ОБЩЕСТВО

Забытая роспись. Как уникальная самчиковская роспись может стать современным символом Украины или исчезнуть

Найти и потерять туристов. Известная и за пределами страны землячка Леся Украинка, 11 веков истории, стены замка и красивые виды на реку Случь. У Новограда-Волынского есть все возможности зарабатывать на туристах. Но многое здесь устроено так, чтобы, попав единожды, отдыхающие не захотели сюда возвращаться

АРХИВАРИУС

Нож из китового уса. О том, как чукчи благодаря стойкости и мужеству в открытой 150-летней войне победили российскую армию

ЖИЗНЬ

Забытая готика. Костёл Матери Божьей Неустанной Помощи в селе Сороцкое на Тернопольщине

КУЛЬТУРА

Действующее лицо. Драматург Максим Курочкин рассказал Фокусу о своём возвращении в Киев, дефиците любви к пространству и войне как оправдании недомыслия

Мерседесы убивают. Киллер в завязке, хоровод супергероев и зарождение интернета — в главных сериалах августа

ГИД

Достойные наследники. Валерий Поляков об эволюции популярных автомобильных марок

P. S.

Ой, что будет. На грядущей неделе, пока в мире будут отмечать день археолога, украинцы увидят метеоритный дождь, призовут на срочную службу 1000 бойцов, проведут суд над Максимом Поляковым и международные соревнования по велотреку