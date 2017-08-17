Фокус №34 (540)

НА ОБЛОЖКЕ
Двадцать шесть лет независимости. Мы многое теряли и многое приобретали. У нас были поражения и победы. Накануне главного государственного праздника Фокус вспомнил обо всех этапах, которые прошла страна после 1991 года
НЕДЕЛЯ
Новости. Беспорядки в Вирджинии, «ракетный скандал», поломка «Интерсити» и беженцы из Афганистана — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
Зрадоперемога. В сложные времена люди особенно хотят простых решений. Но так не бывает
История побед и поражений Украины. 26 лет независимости в датах и фактах
Страна, которой не было. Глава Американской торговой палаты
Поверить в себя. О достоинствах украинцев глазами российской
Повод для гордости. Чего достигли украинцы за годы независимости
ДЕНЬГИ
Здоровый интерес. На желании украинцев красиво выглядеть и долго жить зарабатывают не только владельцы спортклубов, но и фермеры
ОБЩЕСТВО
О тех, кому за… Как сделать так, чтобы молодость знала, а старость могла
Честная гора. Чему могут научить Карпаты украинское общество
БОЛЬШАЯ ТЕМА
Богатырская НАША сила. Сказ про то, как из легендарных киевских витязей русских богатырей вылепили
ЖИЗНЬ
Одесса от и до. Фокус проехал вдоль моря от Вилково до Тилигула
КУЛЬТУРА
Приближаясь к правде. Фокус поговорил с Алексеем Коганом о джазовых фестивалях, о том, что для него главное в жизни, о честных нотах и записях, которые он никогда не даст в эфир
Хороший предатель. В августовском обозрении Фокуса жанровый хит-парад: роман историко-идеологический, роман детективно-психологический, книга эссе о живописи, сборник мифологических рассказов и комиксы про зайца с неприличным именем
ГИД
Школа и выживание. Что стоит знать родителям накануне 1 сентября
P. S.
Ой, что будет. Сентябрь в нашей стране — месяц гурманов. В разных уголках Украины пройдут несколько десятков гастрономических фестивалей. Почти все они посвящены национальной кухне