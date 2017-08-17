Фокус №34 (540)

НА ОБЛОЖКЕ

Двадцать шесть лет независимости. Мы многое теряли и многое приобретали. У нас были поражения и победы. Накануне главного государственного праздника Фокус вспомнил обо всех этапах, которые прошла страна после 1991 года

НЕДЕЛЯ

Новости. Беспорядки в Вирджинии, «ракетный скандал», поломка «Интерсити» и беженцы из Афганистана — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Зрадоперемога. В сложные времена люди особенно хотят простых решений. Но так не бывает

История побед и поражений Украины. 26 лет независимости в датах и фактах

Страна, которой не было. Глава Американской торговой палаты

Поверить в себя. О достоинствах украинцев глазами российской

Повод для гордости. Чего достигли украинцы за годы независимости

ДЕНЬГИ

Здоровый интерес. На желании украинцев красиво выглядеть и долго жить зарабатывают не только владельцы спортклубов, но и фермеры

ОБЩЕСТВО

О тех, кому за… Как сделать так, чтобы молодость знала, а старость могла

Честная гора. Чему могут научить Карпаты украинское общество

БОЛЬШАЯ ТЕМА

Богатырская НАША сила. Сказ про то, как из легендарных киевских витязей русских богатырей вылепили

ЖИЗНЬ

Одесса от и до. Фокус проехал вдоль моря от Вилково до Тилигула

КУЛЬТУРА

Приближаясь к правде. Фокус поговорил с Алексеем Коганом о джазовых фестивалях, о том, что для него главное в жизни, о честных нотах и записях, которые он никогда не даст в эфир

Хороший предатель. В августовском обозрении Фокуса жанровый хит-парад: роман историко-идеологический, роман детективно-психологический, книга эссе о живописи, сборник мифологических рассказов и комиксы про зайца с неприличным именем

ГИД

Школа и выживание. Что стоит знать родителям накануне 1 сентября

P. S.

Ой, что будет. Сентябрь в нашей стране — месяц гурманов. В разных уголках Украины пройдут несколько десятков гастрономических фестивалей. Почти все они посвящены национальной кухне