Фокус №7 (563)

НА ОБЛОЖКЕ

Это глаза Сергея Нигояна, убитого четыре года назад

в Киеве. За месяц до победы Революции достоинства его смерть стала первой в списке героев Небесной сотни. Фокус представляет спецматериал, посвящённый судьбе бойцов одной из сотен Самообороны Майдана

НЕДЕЛЯ

Новости. Выдворение из страны Михеила Саакашвили; секс-скандал с российским миллиардером и вице-премьером; Владимир Омелян в очередной раз пообещал, что Ryanair зайдёт в Украину — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Путь к звёздам. Зачем философу Мирославу Поповичу за два года до смерти понадобился телескоп

Философия счастья. Как беседа с мудрецом Мирославом Поповичем превратилась в мастер-класс по искусству радости

Ответят за выборы. Власть заявляет о желании изменить отношение людей к ЦИК. Но вместо структурных преобразований комиссия пока ограничилась списком кандидатов в её члены. Не обошлось без скандала: на 13 вакантных мест уже претендуют 14 человек

Откройте, полиция! Почему несмотря на рост раскрываемости преступлений доверие к полиции падает

Квотировать нельзя помиловать. Фокус выяснил, как происходит "терраформирование" украинского ландшафта радио и телевидения под влиянием квот, "чёрных списков" и других запретов

МИР

Личный пример командира. Экс-командир спецназа Генштаба Израиля, генерал Узи Даян — о том, чему украинские офицеры могли бы поучиться у израильских коллег и зачем военному математика

ДЕНЬГИ

Мина замедленного действия. Без финансирования международных доноров Украине будет непросто пережить период пиковой долговой нагрузки в 2019–2020 годах. Фокус моделирует возможные сценарии развития событий

Математика полей. Как внедрение технологий помогает экономить агрохолдингам и фермам

Родная зараза. Ещё десять лет назад в Украине производили 13 наименований сывороток и вакцин. Страна могла себя обеспечить хотя бы базовыми препаратами для профилактики смертельно опасных болезней. Однако изменения регуляторной базы угробили отечественное производство иммунологических препаратов

БОЛЬШАЯ ТЕМА

Земная сотня. Как сложилась жизнь бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана спустя четыре года после Революции достоинства

КУЛЬТУРА

Он исповедуется. Каталонский писатель Жауме Кабре пожаловался Фокусу на безразличных европейских политиков, рассказал о том, как реагирует, когда его называют "испанским писателем", и похвастал рукописью, которая вскоре может стать новым бестселлером

Время упадка. В февральском книжном обозрении Фокуса — регрессия в американском "ржавом поясе", деградация в венгерской глубинке, литературная мистификация во Франции, шекспировские страсти в Англии и собачья жизнь в постсоветском Львове

гид

Пространство для инноваций. Галина Ковальчук отыскала офисы, в которых хочется жить

P. S.

Самые красивые аэропорты мира