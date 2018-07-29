Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян

135 лет назад, 30 июля 1863 года, в Российской империи был издан Валуевский циркуляр. Он стал одним из самых известных актов русификаторской политики российского правительства, но был не первым и далеко не последним в длинной череде запретов на использование украинского языка

Первая волна

Зародившись в конце ХVII века, русификация сначала скорее была одним из методов инкорпорации казацкой Гетманщины в состав централизованного Российского государства. Нацелена она была в первую очередь на местные элиты, а задание тотального обрусения украинцев и вытеснения украинского языка на бытовом уровне тогда ещё не ставилось.

Первой русификация коснулась церкви. В 1686 году Киевская митрополия была подчинена Московскому патриарху, а уже спустя три года последовали первый запрет на издание Киево-Печерской лаврой богослужбеных книг без предварительного согласования с патриархом. В 1720 году Пётр I запретил печатание в Украине новых книг, а старые разрешалось переиздавать строго на русском варианте церковнославянского языка. Постепенно украинский язык вытеснили и в практике богослужений. В первую очередь все эти меры были направлены на подчинение украинской церкви государственному контролю и искоренению национальных особенностей, которые напоминали о её былой самостоятельности.

Екатерина ІІ сумела превратить казацкую старшину в русское дворянство

С начала ХVIII века русский язык постепенно вытесняет украинский и в делопроизводстве Гетманщины. С ликвидацией института гетмана (1764 год) и заменой в 1781 году полково-сотенного устройства в Левобережной Украине общеимперскими административными единицами русский язык окончательно стал единственным официальным на украинских землях. Одновременно знание его стало главным условием роста по карьерной лестнице, что способствовало отходу старой казацкой элиты от своих корней.

Далее русификация коснулась сферы образования. В 1763 году Екатерина ІІ запретила преподавание в Киево-Могилянской академии на украинском языке, а после ликвидации Гетманщины русификация коснулась и начального образования. В рамках образовательной реформы старая сеть школ была ликвидирована, а ей на смену пришли народные училища с русским языком обучения.

В первые сто лет языковая политика российских императоров достигла поставленных целей, но коснулась только церковных и светских элит

Фактически в первые сто лет такая политика российских императоров достигла поставленных целей. Церковь, которая ранее была одним из защитников украинской национальной самобытности, стала верной опорой самодержавия, а казацкая старшина превратилась в русское дворянство не только по статусу, но и по духу.

Однако русификация коснулась только церковных и светских элит. Подавляющее большинство населения как сёл, так и городов по-прежнему говорило на языке своих предков. Кроме того, вопреки всем запретам украинский язык в конце ХVIIІ — начале ХІХ века начал активно развиваться. Главную роль в этом играла зарождающаяся интеллигенция, ставшая главным поборником всего украинского вместо старой обрусевшей элиты.

Вопреки запретам

В 1798 году мир увидела "Энеида" Ивана Котляревского — первое масштабное произведение, написанное разговорным украинским языком. В 1818 году вышла "Грамматика малороссийского наречия" Александра Павловского, а в 1819 году Николай Цертелев опубликовал "Опыт собрания старинных малороссийский песен". С этих работ начинается фольклорно-лингивистическое возрождение украинского языка. Центром его развития сначала становится открытый в 1804 году Харьковский университет, а во второй половине 1830-х годов эстафету перенимает Киевский. В результате украинский язык перестаёт быть языком простого люда и постепенно проникает в литературу, науку и образование.

Эти процессы достигли пика в начале правления российского императора Александра ІІ, ознаменовавшегося либерализацией общественно-политической жизни. Пантелеймон Кулиш открывает в Санкт-Петербурге типографию, в которой в 1860–1862 годах в серии "Сельская библиотека" выходит 39 брошюр на украинском языке — больше чем за предыдущие сорок лет. В начале 1861 года в российской столице начинает выходить первый украинский общественно-политический и литературно-художественный журнал "Основа". В Киеве возникает движение "хлопоманов", а на территории Левобережной, Южной и Слободской Украины открываются воскресные школы, обучение в которых ведётся на родном для детей языке.

Относительно свободное развитие украинского языка и культуры во много объяснялось определённой "толерантностью" российских властей. Для имперского правительства главным было то, что со времён Ивана Мазепы в Украине не произошло ни одного крупного восстания, а местное дворянство исправно поставляло кадры для имперских нужд. То, на каком языке говорило большинство населения и писала часть интеллигенции, тогда мало волновало чиновников в высоких кабинетах, тем более что на официальном уровне единственным языком был российский. "Наречие, обычаи, одежда хоть и отличаются, но вера, царь и Русь стали для них такими же святыми, как и для россиян", — писал в 1831 году малороссийский военный губернатор Николай Репнин.

Обложка первого издания "Энеиды"

Пока же власти молчали, разного рода российские интеллектуалы готовили идеологическую платформу для великорусского шовинизма и следующего этапа русификации. Российские историки монополизировали историю Киевской Руси и смело трансформировали этноним "русский" в "российский", как это сделал Николай Карамзин в своей "Истории государства Российского". Одновременно закладывались "научные" основы концепции "триединого народа", в которой украинцы были лишь заблудшими россиянами. Своей абсурдности эти поиски достигли в работах Михаила Погодина, который безапелляционно доказывал, что великороссы в своё время под натиском монголо-татар мигрировали из Приднепровья на север, а освободившееся после них место заняло пришлое из Карпат население.

Пока власти молчали, российские интеллектуалы готовили идеологическую платформу для следующего этапа русификации

В таком же духе российские литераторы и публицисты доказывали, что никакого отдельного языка в Украине нет, а есть лишь "малороссийское наречие" русского языка, возникшее под влиянием поляков. Российский филолог Николай Греч в своём "Опыте истории русской литературы" писал: "Малороссийское наречие родилось и усилилось от долговременного владычества поляков в Юго-западной России и может даже называться областным польским". А литературный критик Виссарион Белинский, известный своими либеральными взглядами, советовал Тарасу Шевченко не писать на "мужицком диалекте", пригодном только для "жартов".

На защиту своего языка и истории выступили украинские учёные, начав в 1830-х годах публичную полемику со своими оппонентами. Со временем она во многом благодаря творчеству Тараса Шевченко и деятельности членов Кирилло-Мефодиевского братства переходит из филологически-лингвистической в историко-политическую плоскость. Доказывая самобытность и самостоятельность украинского языка, они одновременно доказывали и отличие украинского народа от российского. Противники такой идеи проводили цепочку дальше и утверждали, что таким путём "малороссы" скоро додумаются и до идеи политической обособленности.

"Не было, нет и быть не может"

С активизацией украинского национального движения в начале 1860-х годов потенциальную угрозу в нём разглядели и российские властные структуры. Первыми на защиту "великого и могучего" выступило местное колониальное руководство, которое начало слать в центр письма и доносы о зловредном влиянии украинофилов. Царское правительство долго убеждать не пришлось. В июне 1862 года министр внутренних дел Пётр Валуев запретил воскресные школы, а в октябре того же года был закрыт журнал "Основа".

Валуевский циркуляр

Антиукраинская истерия усиливается с началом польского восстания в январе 1863 года. Правительство стало рассматривать украинское движение как сепаратистское и поддерживаемое поляками. Последним толчком к переходу русификации на новый уровень стал перевод Филиппом Морачевским Евангелия на украинский язык. Генерал-губернатор Юго-западного края Николай Анненков утверждал, что "добившись перевода на малороссийское наречие Священного Писания, сторонники малороссийской партии достигнут, так сказать, признания самостоятельности малороссийского языка, и тогда, конечно, на этом не остановятся и, опираясь на отдельность языка, станут заявлять притязания на автономию Малороссии". Ему вторил председатель Киевского цензурного комитета Орест Новицкий, убеждавший центральное правительство, что "никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши".

"Наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, испорченный влиянием на него Польши"

Согласившись с такими доводами, Валуев 30 июля издаёт свой печально известный циркуляр, согласно которому приостанавливалось издание на украинском языке литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. К пропуску цензурой разрешались только произведения, которые принадлежат к области "изящной литературы". Таким образом, запрещалось издание любой литературы, кроме художественной и научной. Первоначально предполагалось, что Валуевский циркуляр будет иметь временный характер, но его так и не отменили. Напротив, в 1876 году Александр II Эмским указом подтверждает его действие и вводит новые запреты. Запрещается даже издание нот на украинском языке и ввоз украиноязычной литературы из-за границы. Начинаются репрессии против деятелей украинского национального движения, а всё украинское до конца Российской империи будет ассоциироваться с "мазепинством" и сепаратизмом.

Однако с помощью запретов и репрессий сделать из украинцев россиян так и не удалось. Действия правительства хоть и сдерживали рост украинского национального движения, но не смогли его преодолеть. Русский язык получил распространение лишь в городах и долгое время сохранял "элитарный характер". Только с началом промышленной революции и завозом из центральных губерний рабочих русский язык стал ещё и основным языком рабочего класса. Но подавляющее большинство украинцев сохранили свой родной язык, а значит, царская русификация своей цели не достигла.