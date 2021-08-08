Крепость-водокачка над Днепром: история Набережного верка

Что осталось от Подольских ворот, преграждавших Набережное шоссе в Киеве, и почему 70 лет назад случайные свидетели разрушения каменной твердыни подумали, что началась ядерная война.

При упоминаниях о Киевской крепости мы обычно представляем земляные бастионы или каменные башни на Печерских холмах. Однако фортификационный комплекс, основанный царем Петром I и значительно расширенный по воле Николая I, доходил и до днепровского берега.

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Чтобы обеспечить бесперебойное движение над полноводным течением Днепра, в 1848–1853 годах построили первую в Киеве капитальную переправу — Цепной мост. Пролеты между пятью монументальными кирпичными опорами были подвешены к металлическим цепям. Одновременно со строительством моста к нему проложили подъездные пути. Никольский (Днепровский) спуск соединил переправу с Печерском, Набережное шоссе — с Подолом. Это транспортное звено приобрело исключительную стратегическую важность. Поэтому на случай военных действий потребовались усилия для охраны моста. Непосредственно на Набережном шоссе решили соорудить особое укрепление, получившее название "Набережный верк".

Слово "werk" с немецкого языка переводят по-разному. Оно может означать "труд, работа", "детище, произведение", "сооружение". В фортификации, однако, под словом "верк" принято понимать укрепление, которое входит в состав комплекса крепости, но способно вести самостоятельную оборону. Именно таким и задумали объект у берега Днепра. Его называли также "казематированным верком" — благодаря наличию надежных казематов для размещения пушек и хранения пороха.

[ + – ] Набережный верк. Фото начала ХХ в. Предоставлено Национальным ­ военно-историческим музеем Украины [ + – ] Водонапорная станция. 1946 год

Действительно, из сооружения, проект которого разработал в 1849 го­­­­­ду архитектор Петр Таманский, можно было вести в разных направлениях ружейный и артиллерийский огонь в два яруса, а со стороны Днепра — даже в три. Полосы шоссе пропустили сквозь арки строения, фактически представлявшего собой громадные укрепленные ворота. Его нередко так и называли — Подольские ворота. Нижнюю часть кирпичных стен со стороны Днепра для большей прочности и внушительности облицевали гранитными плитами. Дополнительным оборонным средством стал специальный ров перед воротами, который преодолевали только при помощи выдвижных мостов.

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Обойти Подольские ворота со стороны Днепра было невозможно — их конструкции нависали непосредственно над водой. Но и со стороны крутого склона Печерской возвышенности незваные гости едва ли смогли бы пробиться. Проект расширения Печерской крепости предусмотрел непосредственно в склоне две мощных подпорных стены. Они выполняли двойную функцию. Во-первых, защищали склон от оползней. Во-вторых, за стенами скрывались галереи, где могли разместиться подразделения стрелков и даже артиллерийские орудия, чтобы сквозь бойницы вести дополнительный обстрел. Там же, по склону, проходил "прикрытый путь", связывавший Набережный верк с основной территорией Печерской крепости, в частности с так называемой казармой на перешейке, еще известной как Никольские ворота (возле нынешней станции метро "Арсенальная").

Когда оборонные конструкции стали казенным водопроводом

Уже к 1853 году, когда было открыто движение по Цепному мосту, укрепление на берегу Днепра было в основном готово. Все добавочные работы по обустройству Набережного верка завершились в ­1854-м. Тогда же, учитывая события Крымской войны, император Николай I распорядился "привести Киевскую крепость безотлагательно в полное оборонительное положение". Местный гарнизон принял предписанные меры, однако новым фортификационным сооружениям не суждено было вступить в бой ни во время той войны, ни когда-либо позже.

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Впрочем, строение на набережной и в мирное время не стояло без дела. По мере расширения Печерской крепости, прежде всего ­Арсенальных мастерских (будущего завода "Арсенал"), увеличивалась потребность в подаче воды на возвышенную местность. Поначалу пытались обойтись глубокими колодцами, однако их возможностей не хватало. Пришлось искать способ бесперебойной доставки воды на Печерские холмы непосредственно из Днепра.

Тут-то и пригодились конструкции Набережного верка. В его нижнем ярусе поместили паровую машину для подъема воды. Подземные туннели, облицованные изнутри кирпичом, пронизали склон у подпорных стен, в них проложили водопроводные трубы. Поначалу главным потребителем воды была сама крепость, но в дальнейшем к этой системе присоединились многие цивильные кварталы Печерска. Один из резервуаров водокачки находился непосредственно во втором этаже "казармы на перешейке". Устроенный таким образом водопровод был известен как "казенный", в отличие от киевского городского водопровода, созданного в 1872 году на средства акционерного общества. Любопытно, что и для новой функции название "верк" вполне подходило. Ведь еще один вариант перевода этого слова с немецкого языка — "завод, фабрика, предприятие".

[ + – ] "Предположение на возве­дение вчерне стен с крышею казематированного верка поперек шоссе на берегу реки Днепра", 1849 г. Из фондов Центрального государственного исторического архива Украины в г. Киеве [ + – ] "Чертеж местности… с показанием расположения казема­тирован­ного верка", 1849 г. Из фондов Центрального государственного исторического архива Украины в г. Киеве

С годами крепостная водокачка все более утрачивала оборонный характер. Над ней выросла дымовая труба, бывший выдвижной мост уступил место более прочному, стационарному. Между тем Киевскую крепость в 1897 го­ду официально переименовали в "крепость-склад", то есть пункт сосредоточения запасов и материалов для воинских частей. А в 1909-м император Николай II распорядился полностью отменить ограничения, которые раньше были наложены на жизнедеятельность горожан из-за наличия военных укреплений.

В течение 1910–1912 годов по Набережному шоссе проложили рельсовую колею прямо сквозь арку Подольских ворот. По рельсам начал курсировать необычный транспорт — мототрамвай. Его вагоны на бензиновой тяге ездили по Цепному мосту и соединили киевский Подол сначала с Дарницей, а потом — даже с Броварами.

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Годы революционных боев, переворотов, а потом и Второй мировой войны нанесли Киеву немало ран. Но мощные стены Подольских ворот устояли. Бывший воинственный "казематированный верк" продолжал выполнять мирную функцию прибрежной водокачки.

В течение 1910–1912 годов по Набережному шоссе проложили рельсовую колею прямо сквозь арку Подольских ворот. По рельсам начал курсировать необычный транспорт — мототрамвай

В апреле 1951-го через Подольские ворота снова пропустили линию трамвая — на сей раз электрического. По Набережному шоссе прошел маршрут №28, который начинался от улицы Кирова (так тогда называлась улица Петра Сагайдачного) и заканчивался у Наводницкого моста — временной переправы через Днепр возле строящегося капитального моста (вскоре получившего имя Евгения Патона). Но трамваи ездили сквозь каменные арки совсем недолго. С первых дней функционирования ­28-го маршрута было ясно, что такое движение транспорта крайне неудобно, а после введения в строй нового моста будет и вовсе затруднительным. По­этому в том же апреле 1951 года Киевский гор­исполком издал постановление "Про розбірку кріпосних воріт на Набережній".

Старинное береговое строение ликвидировали 70 лет назад, летом 1951-го. Об обстоятельствах этого мероприятия рассказывал в своих интернет-воспоминаниях невольный свидетель Леонид Васильев, в ту пору — студент Киевского автодорожного института. Вышло так, что ему с несколькими друзьями довелось проводить на близлежащей местности возле парка "Аскольдова могила" геодезическую практику. Поскольку стояла летняя жара, студенты решили: "Будем начинать работу с рассветом, а днем, во время самой жары, отправляться на пляж. Потом, поближе к вечеру, возвращаться и продолжать работу дотемна. Но самая изюминка нашего мудрого решения заключалась в том, что ночевать мы решили тут же на склонах, чтобы не тратить время на дорогу в драгоценные прохладные утренние часы".

[ + – ] Трамвай маршрута №28, проходящий сквозь Подольские ворота. Фото 1951 г. [ + – ] Цокольная часть здания гимназии №48 на ул. Прорезной, г. Киев. Фото автора

Однако сон молодых людей на открытом воздухе прервался самым неожиданным образом.

"Нас разбудил страшный грохот, от которого задрожала земля под нами. Мы разом вскочили. Совсем недалеко от нас, над дорогой, проходившей вдоль реки, поднималось огромное облако белого цвета, напоминающее по форме ядерный взрыв. Тут же рванул второй взрыв, от которого мы моментально снова повалились на землю, а за ним и третий. События Хиросимы и Нагасаки еще были свежи в нашей памяти, а запугивание ядерной войной было одной из обязательных тем нашей военной подготовки. Поэтому ход мыслей у всех был примерно одинаковый — вот оно, началось…"

Вскоре, правда, перепуганные студенты вздохнули с облегчением. Они поняли, что сносили Набережный верк, прочную кладку которого не так-то просто было одолеть другим способом.

"Дорогу и набережную в этом месте оцепили, а то, что в кустах могут ночевать какие-то ненормальные, никому в голову не пришло. После этой попытки желающих ночевать на склонах больше не нашлось".

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После того как Подольские ворота перестали существовать, по Набережному шоссе пролегли автомобильные полосы и обновленные трамвайные пути. В начале 1980-х годов сюда продолжили гранитную Днепровскую набережную, а уже в 2011-м трамвайное движение по шоссе решили прекратить. Магистраль приняла свой нынешний вид.

[ + – ] "Вид с парохода на Аскольдову могилу", включающий Подольские ворота. С открытки начала ХХ в.

"Казарма на перешейке" долгое время служила помещением городской военной комендатуры, однако не так давно началась ее реставрация, теперь историческую постройку собираются приспособить под коммерческий центр. Подпорные стены днепровского склона в послевоенные годы были по проекту архитекторов Александра Власова и Алексея Заварова использованы для устройства Зеленого театра — аудитории со сценической площадкой под открытым небом, некогда самой вместительной в столице Украины (до 4 тыс. мест). Верхняя стена поныне возвышается над амфитеатром Зеленого театра. Что же касается нижней, то ее охотно используют для своих тренировок скалолазы.

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От Набережного верка, казалось бы, ничего не осталось. Но это не совсем так.

Во-первых, по сей день у днепровского берега существуют некоторые подземные конструкции, в которых когда-то располагался казенный водопровод. А во-вторых, сохранился даже след наружных стен утраченного сооружения. Как оказалось, при ликвидации Набережного верка перед сносом сняли облицовочные гранитные плиты цокольного этажа. Их не пустили на щебенку, а, согласно постановлению горисполкома, передали в распоряжение треста "Киевжилстрой".

Строители приспособили эти плиты, оформив ими внушительный цоколь, на котором в том же 1951 году возвели здание школы № 48 на улице Свердлова (нынче гимназия на улице Прорезной, 14). Таким образом, теперь, проходя по центру столицы, мы можем дотронуться до вещественной памяти об одной из наиболее оригинальных построек Киевской крепости.