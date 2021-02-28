Киевский иллюзион. "Бергонье", "Арс", "Корсо": легендарные кинотеатры, которых мы не застали

В начале ХХ века жители Киева болели особой болезнью, которая называлась "синематографомания". Искусство кино было невероятно популярно, причем в кинематографической продукции соединялись и бизнес, и идеология… И страсть, конечно!

Распространение онлайн-технологий в наше время приводит к тому, что каждый может, не выходя из дому, увидеть киноленты на любой вкус. Но это все же не привело к полному упразднению сети кинотеатров. До сих пор есть немало любителей просмотра фильмов в уютных залах с чувством коллективного восприятия смешных или трогательных моментов. Они сохраняют верность своему увлечению, даже несмотря на карантинные препоны. Благодаря этому история киевских кинотеатров длится уже 125-й год кряду.

Кто познакомил киевлян с изобретением братьев Люмьер

Известно, что пионерами кино стали французы братья Люмьер, в декабре 1895 года организовавшие первый в истории киносеанс в Париже на бульваре Капуцинок. Уже в следующем году эту новинку смогли увидеть киевляне. Их приобщил к "десятой музе" популярный театральный режиссер, артист и антрепренер Николай Соловцов. Арендуя для своей драматической труппы частный театр Бергонье (теперь в его реконструированном здании находится Театр имени Леси Украинки), он устроил в театральном зале серию кинопоказов с немалым коммерческим успехом. Киевляне смогли увидеть подборку из 50 "номеров" — коротеньких хроникальных сюжетов, первый из которых демонстрировал "торжество Священного коронования" царя Николая II.

[ + – ] Зрительный зал ­кинотеатра ­Шанцера. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом», 1928 г. [ + – ] Кресло в зале кинотеатра Шанцера. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом», 1928 г.

Со временем в Киеве появились стационарные помещения для показа фильмов. Для кинопроекции успешно применяли электричество, обеспечившее световой луч, а потом — и вращение аппарата. Поскольку до эры звукового кино было еще далеко, киноленты шли под аккомпанемент музыкантов-таперов. Залы для нового зрелища называли по-разному: "иллюзион", "биограф", "синематограф" или "кинематограф". Но именно в Киеве были созданы первые заведения, по праву претендовавшие на название "кинотеатр". По комфортности они могли соперничать с лучшими театрами, а музыкальное сопровождение в них обеспечивали полноценные оркестры.

Кинотеатры Киева

Еще в августе 1908 года предприниматель Антон Шанцер открыл на Крещатике, примерно на месте нынешнего Пассажа, кинотеатр под названием "Экспресс". Владелец без ложной скромности рекламировал свое детище как "лучший в России биограф-театр". Однако после 1912 года "Экспресс" именовался просто "образцовым", поскольку тот же Шанцер устроил на противоположной стороне Крещатика еще более пышное заведение и присвоил ему свое имя. В театре Шанцера просторный зал на 1100 мест был оборудован удобными креслами с инициалами TS, а симфонический оркестр насчитывал 60 исполнителей. Тем не менее конкуренция в отрасли кинопроката была велика, и приходилось изыскивать всевозможные приманки для зрителей. Скажем, в кинотеатре "Модерн" на том же Крещатике пытались демонстрировать "поющий аппарат" — кинематографическое изображение певцов или чтецов в сопровождении граммофонной записи.

[ + – ] Рекламное объявление кинотеатра "Экспресс", 1908 и 1912 гг. [ + – ] Рекламное объявление кинотеатра "Экспресс", 1908 и 1912 гг.

Разумеется, кинотеатры открывались не только на центральной улице. В начале ХХ века кинозалы появлялись практически во всех местностях Киева — от центра до дачных окраин. Так, на открытке 1910-х годов можно рассмотреть под куполом на углу крупного доходного здания на улице Большой Житомирской, 40, вывеску: "Театр Лира". Речь идет о кинематографе "Лира", который открылся на первом этаже этого дома в 1913 году. Кинозал сохранился и в советское время; после оглушительного успеха киноленты братьев Васильевых "Чапаев" заведение назвали в честь знаменитого начдива. К слову, кинотеатр имени Чапаева до сих пор многим памятен, ведь он существовал вплоть до недавнего времени.

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В 1911 году Киевская городская дума выпустила специальное постановление "Об устройстве кинематографов", в котором детально прописывались требования к содержанию кинозалов и проекционных установок. Главный акцент делался на противопожарной безопасности. "Кинематографы" могли быть помещены в каменных зданиях не выше второго этажа, в деревянных домах — только на первом этаже. Их запрещали устраивать "в подвальных и полуподвальных этажах, а также над аптеками, складами и магазинами аптекарских материалов, складами легковоспламеняющихся предметов, пекарнями и мастерскими". Разрешение на "уход за кинематографом" могли получить только лица не моложе 20 лет, при этом каждый кинотеатр обязан был содержать "не меньше двух смен монтеров трезвых и опытных".

Что такое "синематографомания"

Кинематограф становился все популярнее, сравнительно недорогие сеансы охотно посещались представителями разных социальных слоев. Ради повышения доходов владельцы кинотеатров завлекали публику, ориентируясь на низкопробные вкусы. Эффектные заморские виды чередовались с игровыми фильмами разнообразных жанров — "бандитским кино" в духе похождений Ната Пинкертона, слащавыми мелодрамами или трюковыми комедиями. Некоторые сюжеты снимались в несколько серий, понуждая зрителей снова и снова посещать кинозал. Киевский художник-карикатурист Владимир Кадулин (Наядин) даже воплотил в рисунке для открытки страстное увлечение кинематографом, именуемое "синематографомания".

[ + – ] "Синематографомания". Карикатура Наядина (В. Кадулина), с открытки 1911 г.

Конечно, не вся кинопродукция того времени заслуживала огульного осуждения. Создавались талантливые киноленты по добротным сценариям, выходили успешные экранизации литературной классики. В фильмах снимались известные актеры театра, по­явились первые отечественные кинозвезды — Вера Холодная, Владимир Максимов, Иван Мозжухин и другие. Однако массовая публика все же ориентировалась на невзыскательные зрелища. Такой репертуар создавал кинематографу одиозную репутацию. В "приличном обществе" избегали разговоров на эту тему, а гимназистам вообще запрещалось посещать сеансы кино.

С другой стороны, приходится признать, что и владельцы кинематографов порой давали недву­смысленный повод к обвинениям в безнравственности. К примеру, осенью 1912 года владельцы киевских кинотеатров "Экспресс", "Корсо" и "Арс" решили поднять сборы, показывая на поздних сеансах киноленту с многообещающим названием "Дурашкин в раю Магомета". Но недолго зрители, глотая слюнки, наблюдали за тем, как комедийный герой Дурашкин наслаждался обществом прекрасных гурий. Местные власти признали картину "явно порнографической". Полицейские без долгих разговоров конфисковали непристойные ленты и тут же на месте их уничтожили.

Как большевики овладевали "важнейшим из искусств"

Хрестоматийная фраза Ленина насчет того, что "из всех искусств для нас важнейшим является кино", насколько известно, стала достоянием советской пропаганды только в 1925 году. Но и до этого большевистский режим проявлял к кинематографу активный интерес, исходя не столько из его коммерческой привлекательности, сколько из агитационных соображений. Известно, в частности, что в 1919 году советская власть в Украине добивалась жесткой монополии на все, связанное с кинематографией.

[ + – ] Постановление о передаче театров и кинотеатров в ведение Отдела просвещения, 1919 г.

Уже в январе 1919-го Временное Рабоче-Крестьянское правительство Украины, заседавшее в Харькове, приняло постановление о передаче всех без исключения театров и кинотеатров в ведение отдела просвещения. Отдел должен был установить порядок пользования такими заведениями. Тогда же в комиссариате просвещения создали Всеукраинский кинокомитет. По мере усиления своих позиций на украинской земле большевики все решительнее подминали под себя кинопроизводство и кинопрокат. В феврале 1919 года они специальным декретом национализировали три крупнейших харьковских кинотеатра ("электротеатра") — "Ампир", "Модерн" и "Мишель", присвоив им новые названия — соответственно, имени Карла Либкнехта, имени Розы Люксембург и имени III Интернационала.

В том же декрете говорилось о том, что "все кинематографические картины, а также диапозитивы для волшебного фонаря, научного и культурно-воспитательного характера, видовые и сказки, в чьих руках или учреждениях на территории Советской Украины они ни находились бы, объявляются собственностью Украинской Социалистической Советской Республики и передаются в ведение Кино-Комитета Комиссариата Народного Просвещения".

[ + – ] Здание с кинотеатром "Лира". С открытки 1910-х гг.

В марте 1919 года большевистский режим господствовал и в Киеве. Кинокомитет, перебравшись сюда, выпустил новое постановление, которое декларировало полнейшую гегемонию властей в кинематографической отрасли. Согласно этому документу, всем лицам и фирмам, так или иначе причастным к этой отрасли, предписывалось в двухдневный срок зарегистрироваться при Кинокомитете и получить там инструкции для дальнейшей деятельности. Владельцы "электротеатров" были обязаны представлять все демонстрируемые картины и рекламный материал на предварительный просмотр Отделу цензуры и рецензии Кинокомитета. Кроме того, вся кинопленка, негативная или позитивная, подлежала обязательной сдаче в Кинокомитет с компенсацией по символическим ценам. Большевики не шутили: было указано, что "фирмы и лица, виновные в нарушении настоящего постановления, будут преданы суду Революционного Трибунала, а все их имущество и состояние будет конфисковано".

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Вместе с тем Кинокомитет гарантировал принятым под свою эгиду кинотеатрам, прокатным конторам, складам и лабораториям неприкосновенность. Они впредь не подлежали ни реквизициям, ни уплотнениям без ведома комитета.

Когда появился кинотеатр для трудящихся на Петровке

В послереволюционное время советское кино служило идейным рычагом для воспитания сознательных граждан. Лучшие кинотеатры в центре Киева оставались центрами досуга, доступными для широких масс. Правда, их прежние эффектные названия были заменены стандартными "Госкино номер такой-то". А улица Крещатик в 1923 году была переименована в улицу Воровского в честь революционера, большевистского публициста и одного из первых советских дипломатов. Историческое название было восстановлено в 1937 году.

Но и в других районах города следовало приобщать публику к революционной кинопродукции. И вот в рабочей местности Петровка (так тогда называли Подол в честь "всеукраинского старосты" Григория Петровского) был сооружен первый в Киеве кинотеатр, специально рассчитанный на трудовую аудиторию.

[ + – ] Сообщение об открытии "Госкино №9" на Петровке, 29 января 1931 г.

Облик будущего здания определился по итогам всесоюзного конкурса проектов, состоявшегося в 1929 году. Новое здание решили выдержать в конструктивистском стиле, который тогда считался наиболее "революционным", направленным против "буржуазных излишеств". Гладкий серый фасад оживляла цепочка круглых окошек, не случайно напоминавшая иллюминаторы корабля, ведь среди трудящихся Петровки преобладали рабочие-речники. Под строительство выделили участок на углу улиц Шолом-Алейхема (Константиновской) и Щекавицкой. 90 лет назад, в конце января 1931 года, пресса сообщила о достижении "победы на культурном фронте": новый кинотеатр на Петровке "Госкино №9" торжественно открыли. Для премьерного сеанса использовали немой фильм "Гегемон" режиссера Николая Шпиковского, снятый на Киевской киностудии. Понятно, что под "гегемоном" подразумевался рабочий класс, — в фильме шла речь о том, как благодаря рабочей инициативе удалось исправить положение на одном из заводов, которому грозила остановка.

[ + – ] Строительство кинотеатра на Петровке. Фото 1930 г. [ + – ] Реконструкция кинотеатра "Жовтень". Фото 1950-х гг.

Кинозал с просторными фойе был рассчитан на 680 мест. Помимо того, в здании поместили библиотеку, комнату для шахмат и шашек, даже тир в подвале — по словам тогдашнего журналиста, для того, чтобы, "ожидая очередного сеанса, рабочему в этом кинотеатре не пришлось грустно вздыхать и поглядывать на часы". Со временем бывшему "Госкино №9" присвоили идейное название — "Жовтень" ("Октябрь").

Судьбе было угодно сохранить кинотеатр под тем же именем до нынешнего времени. Здание претерпело реконструкции (в том числе "косметические", после того как власти ополчились на конструктивизм, приписывая ему "бездушный формализм"), не так давно оно пострадало от пожара. И все же "Жовтень" по-прежнему принимает зрителей. Его аудиторию ныне составляют шесть больших и малых залов, приспособленных к новым требованиям дизайна и кинопроекции. Таким образом, подольский киноцентр воплотил в себе живую связь между давними киевскими традициями и актуальной современностью.