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В зоне АТО погиб украинский военный
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

В зоне АТО погиб украинский военный

Боевики 50 раз нарушали режим прекращения огня

16.06.17 23
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За минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины вдоль всей линии фронта. Зафиксировано 9 случаев применения противником запрещенного Минского соглашениями вооружения, а также дважды оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Здесь за прошедшие сутки насчитывается наибольшее количество фактов нарушения противником режима прекращения огня – 24. Вчера утром пророссийские вооруженные банды из реактивных артиллерийских систем обстреляли жилые кварталы Марьинки. Несмотря на немалые повреждения нескольких домов, к счастью, никто из гражданских не пострадал.

На этом участке фронта боевики в течение дня били из 120-мм минометов в районе Марьинки, Павлополя, Широкино и Водяного. А вблизи Красногоровки и Талаковки бандиты применяли минометы калибра 82 мм. Кроме того, целый ряд вооруженных провокаций оккупантами был осуществлен вблизи Гнутово, Лебединского, Чермалыка и Новомихайловки. Там боевики, как обычно, неоднократно открывали огонь различной интенсивности по опорным пунктам украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Донецкое направление. Здесь подразделения российско-террористических войск осуществили 13 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО. Сначала захватчики обстреляли из артиллерии калибра 122 мм наши позиций вблизи поселка Южное из пригорода временно оккупированной Горловки. В то же время захватчики интенсивно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120 мм. Из таких же минометов уже под вечер преступники вели огонь по направлению Донецкого аэропорта по украинским воинам, которые держат оборону возле Песок. Вечером самой напряженной ситуация была в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки, где НВФ били по нашим опорным пунктам из 82-мм минометов и имеющегося у них пехотного вооружения.

Луганское направление. На данном участке линии соприкосновения вчера также было зафиксировано 13 вражеских вооруженных провокаций, большинство из которых уже после 18:00. В частности, поздно вечером боевики выпустили несколько мин калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Катериновки. Там же, а также в районе Счастье и Крымского бандиты били из 82-мм минометов. К слову, обстреливая из минометов Счастье, боевики выпустили три мины непосредственно по одному из жилых массивов этого населенного пункта. Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал. Информация о возможных разрушениях уточняется.

Кроме того, на этом направлении из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия кремлевские наемники открывали огонь по воинам сил АТО в районе Новозвановки, Малинового, Донца, Валуйского, Новолександровки, Станицы Луганской и Попасной.

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