В истории автомобилестроения нет другого прецедента, чтобы за номером модели стоял такой мощный и отчётливый образ. Седьмое поколение легендарного Porsche 911 ещё раз доказывает этот феномен

— Нескончаемый источник эмоций

— Понятия "рациональность" и "практичность" мало применимы к этому автомобилю

Какими яркими словами и живописными образами ни описывай полноприводный Porsche 911, всё это будет воспринято в два раза спокойнее, чем 10 минут за рулём легендарного автомобиля. За 17 лет тестов через мои руки прошли какие угодно транспортные средства и технические агрегаты, от мотоциклов с коляской до сноповязалок, управляемых со спутника. И лишь про 911-й я без колебаний могу сказать: любая презентация, запуск новой модификации или просто спортивный заезд оставлял в душе след, как первая любовь.

Седьмая по счёту реинкарнация легенды ещё лучше и ещё совершеннее предыдущей. Как это удаётся инженерам из Штутгарта — непостижимо. Хвала небесам, силуэт 911-й не менялся уже 54 года: на большой скорости (а на другой автомобиль не ездит в принципе) отличия можно и не заметить.

Но на самом деле легендарная форма полностью меняется. Неизменны лишь длинный капот, круглые фары, мускулистые бёдра задних крыльев и покатая линия крыши. Технически это называется "пропорции".

Основные характеристики: Объём двигателя: 3 л

Трансмиссия: автоматическая, 7 ступеней

Мощность: 370 л. с.

Разгон до 100 км/ч: 4,1 с. (с системой Launch control)

Расход топлива в смешанном цикле: 7,4 л на 100 км

Цена: 3 785 980 грн

Внутри всё та же компактная кабина, минималистичные сиденья второго ряда, довольно просторный и глубокий багажник под капотом. Современный шестицилиндровый двигатель объёмом 3 л, оборудованный двумя турбинами, разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,1 с., то есть в принципе так же быстро, как суперскоростной и вырывающийся из рук мотоцикл. При этом по паспорту зверь сжигает 7,4 л в смешанном цикле. Мой реальный расход оказался вдвое больше, но это был режим сплошного ускорения.

Как организована мультимедийная система машины — простите, не обратил внимания. Моя любимая и единственная в 911-й радиостанция — кнопка "усиления выхлопа". Всё остальное можно послушать и в других транспортных средствах.

Полный привод автомобиля "держит дорогу" так, словно едешь по рельсам. И если задний привод — идеальный снаряд для любителей дрифтинга, то эта модель — выбор фанатов чётких траекторий. Полноприводная модель шире на 44 мм, и это подчёркивается тонкой диодной полоской, соединяющей задние фонари. Логично, что весь свет у автомобиля диодный; ближний и дальний свет переключаются автоматически.

Технически автомобиль совершенен. Настолько, что драйверу нет дела до технических нюансов — езжай и наслаждайся. На нужной скорости само по себе выдвинется антикрыло. Воздухозаборники вокруг решётки радиатора сами закроются, увеличивая аэродинамичность, и откроются, когда понадобится воздух для увеличения тяги. Адаптивные амортизаторы сами разберутся с качеством дороги, а система Porsche Traction Control сама перераспределит усилие между колёсами. Драйверу остаётся лишь контролировать свои эмоции.

Но отдаваться азарту каждый божий день тяжело. Поэтому 911 — скорее вторая или даже третья машина. На ней не поедешь с детьми на лыжи, не повёзешь дачную утварь.

Практичность? Ну здесь есть разные версии. Например, опаздывающего на самолёт партнёра я отвёз в Борисполь из центра за 15 минут. Туда же несколькими днями позже отправился, чтобы улететь "на моря", причём жена, дочь и три чемодана отлично разместились, а сама машина комфортно припарковалась в дилерском центре неподалёку.

Но для передвижения втроём на 911-й необходимо одно условие: безоговорочная любовь к скорости. И тогда открывается очевидный факт: Porsche 911 — одно из самых захватывающих технических устройств, доступных за деньги.

Вердикт Фокуса: лучшее, что случалось со спортивными авто на обычных дорогах.