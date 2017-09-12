Volkswagen вложит свыше 20 млрд евро в производство электромобилей

К 2030 году производитель намерен представить электроверсии всех своих моделей

Крупнейший в мире автопроизводитель Volkswagen пообещал вложить миллиарды долларов в разработку новых электромобилей. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Производитель намерен представить меньше чем через 15 лет, к 2030 году, электроверсии всех своих моделей.

До масштабного скандала, разразившегося два года назад из-за занижения Volkswagen показателей вредных выбросов, автопроизводитель почти не замечал развития рынка электромобилей и беспилотных автомобилей.

Сейчас же немецкий концерн намерен вложить свыше 20 млрд евро в развитие электрокаров в надежде составить конкуренцию Tesla и другим производителям электромобилей, создав массовый рынок электромобилей.

"Такие компании, как Volkswagen, должны вести за собой, а не плестись следом", – сказал, объявляя планы компании в преддверии Франкфуртского автосалона, гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер.

Немецкая фирма планирует к 2025 году предложить 80 новых электромобилей.

Другой немецкий производитель Daimler пообещал, что к 2022 году предложит полностью электрические версии всех автомобилей Mercedes-Benz.

Тем не менее, VW стал первым крупным автопроизводителем, объявившим о выпуске электромобилей для массового рынка.

Немецкая фирма, чьи бренды включают Seat и Skoda, также заявила, что разместит заказы на сумму более 50 млрд евро на батареи для питания автомобилей.

Франкфуртский автосалон проходит в непростое для отрасли время; в адрес и Volkswagen, и других немецких автопроизводителей звучит критика со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель из-за скандала с уровнем выбросов от дизельного топлива.

В преддверии выборов в Германии Меркель сказала, что автомобильная промышленность должна вернуть доверие общественности.

Глава VW сказал, что на данном этапе компания не может полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания, поскольку инфраструктура для электромобилей пока не готова.

"В течение определенного периода будет сосуществование между двигателями внутреннего сгорания и электроприводными, я не могу сказать, как долго", - признал Мюллер.

С необходимостью переходного периода согласен и исполнительный директор BMW Харальд Крюгер.

12 сентября BMW представит свой первый электромобиль Mini, который будет собираться в Оксфорде и поступит в продажу в 2019 году.

Напомним, BMW, VW, Mercedes и другие автопроизводители меняют свои приоритеты, поскольку все большее число стран объявляет о планах запретить новые дизельные и бензиновые автомобили.

Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, в минувшие выходные заявил о подобных планах, хотя пока и не назвал сроки.

Великобритания и Франция уже объявили о планах запретить новые дизельные и бензиновые автомобили к 2040 году в рамках усилий по сокращению загрязнения и выбросов углерода.

Shell между тем заявил, что в следующем месяце установит в Великобритании первую станцию зарядки для электромобилей.