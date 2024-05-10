Ученые создадут гиперзвуковой двигатель для ракет при помощи 3D-печати: что известно

Инженеры уверены, что оптимизация процессов за счет использования 3D-печати увеличит выход деталей и сократит количество этапов обработки, что приведет к повышению скорости производства и снижению затрат.

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Компания L3Harris Technologies получила контракт от Министерства обороны США на разработку прототипа гиперзвуковой двигательной установки посредством аддитивного производства. Двигатель будет предназначен для воздушно-реактивной гиперзвуковой техники (GAMMA-H), передает interesting engineering.

Программа GAMMA-H является частью усилий Министерства обороны США по расширению процесса производства компонентов гиперзвукового оружия. Предполагается, что GAMMA-H будет способствовать развитию аддитивного производства, чтобы удовлетворить потребности военных в качественных, экологичных и относительно недорогих двигательных установках для современных гиперзвуковых воздушно-реактивных систем, в том числе гиперзвукового оружия. Инженеры уверены, что оптимизация процессов увеличит выход деталей и сократит количество этапов обработки, что приведет к повышению скорости производства и снижению затрат.

Технология аддитивного производства и ее преимущества

Компания заявляет, что потратила более двух десятилетий на разработку технологии аддитивного производства, также известной как 3D-печать, для удовлетворения строгих требований ракетных двигателей и оборонных систем.

В частности, 3D-печать может значительно сократить время выполнения заказов, сделать продукцию более доступной и обеспечить новые подходы к проектированию, которые ранее были невозможны.

Заводы, расположенные в Дейтона-Бич (штат Флорида) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния) используют 3D-печать при разработке и производстве деталей из металлических сплавов для аэрокосмических и оборонных двигательных и энергетических систем.

L3Harris Technologies говорит, что в настоящее время применяет эту технологию в своих ракетных двигателях AR1, RL10, RS-25, семействе Bantam, MPS-120 CubeSat, двигательных компонентах НАСА Orion Crew Module и других противоракетных и тактических продуктах.

США совершенствуют гиперзвуковое оружие

Китай и Россия также стремятся разработать гиперзвуковые ракеты. СМИ сообщают, что Россия уже применяла гиперзвуковые ракеты по некоторым целям в Украине. Также известно, что Китай довольно силен в разработках, испытаниях и развертывании гиперзвукового оружия.

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Некоторые эксперты считают, что КНР значительно опередила Россию. В то же время США беспокоит то, что они до сих пор не получили в свой арсенал ни одной гиперзвуковой ракеты. Последней неудачей для США стал провал испытаний 13 марта гиперзвуковой ракеты ARRW.

Гиперзвуковое оружие движется со скоростью, превышающей 5 Махов, и обладает высокой маневренностью, что затрудняет его отслеживание и сбивание, напомнило СМИ.

Ранее мы писали о том, что самый большой в мире 3D-принтер способен построить подлодку. Устройство Factory of the Future 1.0 может печатать военную технику, мосты, здания и другие объекты, размером 29 х 9,7 х 5,4 метра. Небольшое одноэтажное здание готовится всего 80 часов.