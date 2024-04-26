Построить подлодку и дом: самый большой в мире 3D-принтер способен на это и не только

Устройство Factory of the Future 1.0 может печатать военную технику, мосты, здания и другие объекты, размером 29 х 9,7 х 5,4 метра. Небольшое одноэтажное здание готовится всего 80 часов.

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Университет штата Мэн (США) недавно представил самый большой в мире полимерный 3D-принтер. Устройство назвали Factory of the Future 1.0 — "Фабрика будущего 1.0" (FoF 1.0), передает Еngadget.

Принтер может печатать объекты размером до 29 м в длину, 9,7 в ширину и 5,4 м в высоту. Кроме того, он довольно быстрый, поскольку может печатать со скоростью до 226 кг в час.

Исследователи из Университета штата Мэн получили финансирование от Инженерного корпуса армии, Министерства обороны и Министерства энергетики США. Эти правительственные учреждения захотят вернуть свои инвестиции, поэтому принтер, вероятно, также будет использоваться для создания легких быстроразвертываемых судов, таких как подводные лодки и другие морские транспортные средства. Сенатор Сьюзан Коллинз назвала FoF 1.0 "бесценным для нашей национальной безопасности".

Устройство свободно переключается между методами печати в соответствии с различными аспектами задач — с крупномасштабного аддитивного производства на субтрактивное производство, или на непрерывную укладку ленты. Эти технологии делают принтер подходящим для ряда отраслей, включая жилищное и инфраструктурное строительство, разработку военной техники.

По словам доктора Хабиба Дагера, директора Центра перспективных структур и композитов при университете, большая часть материалов, используемых при печати, пригодна для вторичной переработки, поэтому отпечатанный объект можно разобрать, компоненты измельчить и напечатать другой. Ученые специально отдали приоритет материалам на биологической основе, например, древесным отходам.

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Эта технология поможет быстро построить доступное жилье, и создавать целые кварталы. Спецификации показывают, что скромный одноэтажный дом можно возвести примерно за 80 часов.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи научились печатать электромагниты на 3D-принтере. Печать электромагнитов может сделать электронику более простой в изготовлении и более доступной в отдаленных местах. Вместо изготовления на заводе можно просто отправить файлы для принтера.