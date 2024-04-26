Побудувати підводний човен і будинок: найбільший у світі 3D-принтер здатний на це і не тільки

Пристрій Factory of the Future 1.0 може друкувати військову техніку, мости, будівлі та інші об'єкти, розміром 29 х 9,7 х 5,4 метра. Невелика одноповерхова будівля готується всього 80 годин.

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Університет штату Мен (США) нещодавно представив найбільший у світі полімерний 3D-принтер. Пристрій назвали Factory of the Future 1.0 — "Фабрика майбутнього 1.0" (FoF 1.0), передає Еngadget.

Принтер може друкувати об'єкти розміром до 29 м завдовжки, 9,7 завширшки та 5,4 м заввишки. Крім того, він досить швидкий, оскільки може друкувати зі швидкістю до 226 кг на годину.

Дослідники з Університету штату Мен отримали фінансування від Інженерного корпусу армії, Міністерства оборони та Міністерства енергетики США. Ці урядові установи захочуть повернути свої інвестиції, тому принтер, імовірно, також буде використовуватися для створення легких суден, що швидко розгортаються, як-от підводні човни та інші морські транспортні засоби. Сенатор Сьюзан Коллінз назвала FoF 1.0 "безцінним для нашої національної безпеки".

Пристрій вільно перемикається між методами друку відповідно до різних аспектів завдань — з великомасштабного адитивного виробництва на субтрактивне виробництво, або на безперервне укладання стрічки. Ці технології роблять принтер придатним для низки галузей, включно з житловим та інфраструктурним будівництвом, розробленням військової техніки.

За словами доктора Хабіба Дагера, директора Центру перспективних структур і композитів при університеті, більша частина матеріалів, що використовуються під час друку, придатна для вторинної переробки, тому надрукований об'єкт можна розібрати, компоненти подрібнити і надрукувати інший. Вчені спеціально віддали пріоритет матеріалам на біологічній основі, наприклад, деревним відходам.

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Ця технологія допоможе швидко побудувати доступне житло, і створювати цілі квартали. Специфікації показують, що скромний одноповерховий будинок можна звести приблизно за 80 годин.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники навчилися друкувати електромагніти на 3D-принтері. Друк електромагнітів може зробити електроніку простішою у виготовленні та доступнішою у віддалених місцях. Замість виготовлення на заводі можна просто відправити файли для принтера.