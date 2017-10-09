Шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS разогнался с места до 400 км/ч с последующим торможением до полной остановки за 36,44 секунды.

Это новый мировой рекорд, сообщает ЦТС.

Полная дистанция теста составила 2441 метр.

Недавно французский суперкар Bugatti Chiron продемонстрировал разгон с места до 400 км/ч за 32,6 секунды. Однако на разгон и остановку у автомобиля ушло 41,96 секунды. Так что рекорд Bugatti Chiron продержался всего три недели.

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Кроме того, что Agera RS выполнил разгон-торможение более чем на пять с половиной секунд быстрее "Широна", шведский автомобиль еще и быстрее разогнался до 400 км/ч - его результат составил 26,88 секунды.

Bugatti Chiron снабжен 8-литровым 16-цилиндровым двигателем мощностью 1479 лошадиных сил (brake horsepower). У Koenigsegg Agera RS 5-литровый мотор выдает 1160 лошадиных сил (brake horsepower).

Напомним, Тoyota сделала автомобиль с двумя рулями.