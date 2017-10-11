Volkswagen запретил продавать свою спецтехнику в Крыму

Немецкая автокомпания Volkswagen запретила своим автодилерам продавать в аннексированном Крыму грузовики, специализированные и коммерческие машины вместимостью в 10 и более пассажиров.

Как пишут Ведомости, соответствующее письмо от компании "Фольскваген груп рус", подписанное генеральным директором Маркусом Озеговичем, получили автодилеры, работающие с Volkswagen.

По словам Озеговича, нарушение санкционного режима может привести к серьезным экономическим последствиям, в том числе и к отказу от ввоза на территорию России таких грузовиков и спецтехники.

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Близкий к Volkswagen собеседник издания отметил, что ничего нового в этом письме нет, и что с момента введения в отношении России санкций авто спецназначения и грузовики Volkswagen, Audi и Skoda на полуостров не поставляли. В то же время два дилера рассказали, что такое письмо получили впервые.

При этом продавец-консультант крупного автодилера в Крыму рассказал Ведомостям, что купить спецтехнику и автобусы Volkswagen можно – в этом случае документально покупку оформят в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а затем доставят заказчику.

Напомним, Volkswagen вложит свыше 20 млрд евро в производство электромобилей.