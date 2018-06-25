Организаторы гоночной серии Electric GT впервые продемонстрировали широкой публике модифицированные электромобили Tesla Model S, которые проведут первые гонки уже в ноябре текущего года.
Об этом сообщает Engadget.
По словам разработчиков, машина EPCS V2.3 P100DL — это больше, чем стандартная P100D в режиме Ludicrous: гоночный вариант, как утверждается, способен разгоняться до первой "сотни" за 2,1 секунды и развивать максимальную скорость до 250 километров в час.
От батареи емкостью 100 кВтч гоночная Tesla P100DL может проехать до 90 км в боевом режиме, чего в случае вышеупомянутой трассе хватит на 19 стандартных кругов по 4,655 км каждый.
Стоить такая Tesla будет порядка 300 тысяч долларов. Серия выступит гонкой поддержки для чемпионата электроболидов с открытыми колесами Formula E.
Напомним, Владимир Омелян надеется убедить Илона Маска построить Gigafactory компании Tesla Motors в Украине.