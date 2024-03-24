Ралли закончилось трагедией: в Венгрии гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей

Гоночный автомобиль Skoda Fabia Rally 2 потерял управление и врезался в группу людей, наблюдавших за гонкой. В результате четыре человека погибли, а среди пострадавших есть один ребенок.

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В Венгрии во время проведения ралли гоночный автомобиль Skoda Fabia Rally 2 вылетел за пределы дороги и на полной скорости врезался в зрителей. В результате происшествия четыре человека погибли и по меньшей мере 8 получили ранения, в числе которых есть один ребенок. Об этом 24 марта сообщила венгерская полиция.

Трагедия произошла во время ралли в крае Комаром-Эстергома между городами Лабатлан и Байот. Венгерский порта "24" опубликовал видеокадры, на которых запечатлен момент аварии. Судя по ролику в какой-то момент автомобиль на высокой скорости потерял управление и выехал юзом на обочину дороги, где находились зрители.

На место трагедии прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолета. По информации медиков, четыре человека получили травмы несовместимые с жизнью, остальные пострадавшие были госпитализированы.

"К сожалению, жизни четырех человек спасти не удалось, жизнь одного ребенка в большой опасности. Один человек получил серьезные ранения, а шесть человек, включая ребенка, были доставлены в больницу с легкими травмами", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выясняют причины происшествия, однако за несколько часов до аварии раллийный клуб Arrabona Rally Club в соцсетях сообщил, что трассу готовят к соревнованиям, очищая от обнаруженных на некоторых ее участках пятен масла.

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