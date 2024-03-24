Ралі закінчилося трагедією: в Угорщині гоночний автомобіль влетів у натовп глядачів (відео)

Гоночний автомобіль Skoda Fabia Rally 2 втратив керування і врізався в групу людей, які спостерігали за перегонами. У результаті четверо людей загинули, а серед постраждалих є одна дитина.

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В Угорщині під час проведення ралі гоночний автомобіль Skoda Fabia Rally 2 вилетів за межі дороги й на повній швидкості врізався в глядачів. Унаслідок події четверо людей загинули і щонайменше 8 дістали поранення, серед яких є одна дитина. Про це 24 березня повідомила угорська поліція.

Трагедія сталася під час ралі в краї Комаром-Естергома між містами Лабатлан і Байот. Угорський портал "24" опублікував відеокадри, на яких зафіксовано момент аварії. Судячи з ролика, в якийсь момент автомобіль на високій швидкості втратив керування і виїхав юзом на узбіччя дороги, де перебували глядачі.

На місце трагедії прибули вісім машин швидкої допомоги та чотири рятувальні вертольоти. За інформацією медиків, четверо людей дістали травми, несумісні з життям, решту постраждалих було госпіталізовано.

"На жаль, життя чотирьох людей врятувати не вдалося, життя однієї дитини у великій небезпеці. Одна людина дістала серйозні поранення, а шістьох осіб, включно з дитиною, доправили в лікарню з легкими травмами", — ідеться в повідомленні.

Правоохоронні органи з'ясовують причини події, проте за кілька годин до аварії ралійний клуб Arrabona Rally Club у соцмережах повідомив, що трасу готують до змагань, очищаючи від виявлених на деяких її ділянках плям мастила.

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