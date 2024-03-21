Столкнулись более 25 авто: во Львове произошло масштабное ДТП на мосту (фото, видео)

Из-за ухудшения погодных условий столкнулись 27 транспортных средств. Движение по путепроводу осуществляется в ограниченном режиме.

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Сразу три масштабных ДТП произошло сегодня, 21 марта, во Львове на Скниловском мосту. Всего в них столкнулись более 25 автомобилей и движение по мосту сейчас затруднено. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Аварии произошли утром на небольшом участке на въезде во Львов по улице Городоцкой. К счастью пострадавших нет. На месте работает полиция. Из-за значительного количества поврежденных автомобилей движение по Скниловскому мосту серьезно затруднено: из шести полос действует только одна, причем движение там организовано в реверсном режиме.

Причиной ДТП во Львове мог стать густой туман. Из-за него существенно ухудшилась видимость на дорогах во Львовской области. Патрульная полиция настоятельно рекомендует водителям быть осторожнее, соблюдать Правила дорожного движения и обязательно включать ближний свет фар или противотуманные фонари.

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Мэр Львова Андрей Садовый позже уточнил, что в ДТП столкнулись 27 автомобилей. "Объехать ДТП можно через Кольцевую, и улицу Авиационную. Общественный транспорт возобновил свою работу по привычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой", — отметил городской глава Львова.

Ранее Фокус рассказывал, что в ДТП разбили редкий суперкар Ferrari стоимостью 4 миллиона долларов.

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