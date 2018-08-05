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Главная » Стиль жизни » Авто » Китайский агрессор. Что общего у кроссовера Great Wall Haval 2 и космолёта

Китайский агрессор. Что общего у кроссовера Great Wall Haval 2 и космолёта

Китайский агрессор. Что общего у кроссовера Great Wall Haval 2 и космолёта
Фото: infocar.ua

Почему во время тест-драйва на Great Wall Haval 2 может сложиться впечатление, что едешь не в бюджетном авто, а бороздишь космические просторы, и что кроме ценника выдает в этом кроссовере китайское происхождение, рассказывает Фокус

Евгений Гордейчик - 05.08.18 542
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На скорости 40 км/ч я проношусь по разбухшим от дождя колеям грунтовки, прыгаю на парочке ухабов и вызываю преждевременный листопад у стоящей над дорогой ивы. Впрочем, всё это ерунда, главное — нечаянно не отправить на шашлык одну из пасущихся рядом с дорогой коз. Наконец я резко торможу перед покосившимся забором сельского дома. С той стороны забора на меня глядит мужичок лет 40. Моего визави зовут Алексей. В прошлом он автогонщик. Но во время Революции достоинства получил от снайпера пулю в руку и с тех пор в гонках участвовать не может. Да и вообще ранение на Майдане его изменило внутренне. Алексей купил дом в селе Малая Радча под Радомышлем, завёл коз и делает с женой превосходный козий сыр. О прошлом напоминает лишь несколько раздолбанных внедорожников во дворе, оставшихся после каких-то кроссов по пересечённой местности.

На меня и мой кроссовер Great Wall Haval 2 Алексей смотрит с неподдельным интересом — в житомирской глубинке нечасто увидишь сумасшедшего, гоняющего по убитой дороге, по которой никто в трезвом уме не едет больше 10 км/ч.

Пора признаться: меня на экстремальное вождение подвигла не страсть к сыру Алексея (хотя он безумно вкусный), а отсутствие опыта вождения авто с ручной коробкой переключения передач. Всю автомобильную жизнь я проездил на стареньком Ford Fiesta с роботом и, получив на тест-драйв Haval 2, пару дней не мог с ним справиться. Перемежая напоминания матом: "ручка на нейтрал, сцепление в пол, передача, дать газу, выжать до половины сцепление и не бросать, не бросать", раз по десять на дню глох на светофорах, вспоминал с ностальгией автоинструктора, с которым распрощался лет 20 назад и боялся, что на первой передаче я в этой сельской канаве заглохну и не смогу выбраться из неё. Поэтому и гнал на третьей. Машина, которую позиционируют как компактный кроссовер, с честью выдержала испытание.

Впрочем, уже спустя несколько дней мы с Haval 2 подружились. Более того, он отомстил мне за издевательства над сцеплением и газом, доказав, что куда лучше держит трассу, чем Ford Fiesta, и за пару секунд способен разогнаться до 120 км/ч. При этом "жрёт" бензин вполне умеренно — у меня получилось в смешанном цикле 8,6 л на 100 км пути. Но самое сильное впечатление — это обилие автоматики и электроники вообще. Климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, автоматическое освещение, электронное управление положением водительского кресла и зеркалами, электронный стояночный тормоз… Такое впечатление, что едешь не в бюджетном авто, а бороздишь галактические просторы. Разве что топки с плутонием не хватает… Что касается внешнего вида, он тоже на высоте. Авто создавалось для молодых китайцев и практически повторяет очертания агрессивных европейских кроссоверов. В интерьере машины всё же сквозит нечто неуловимо китайское — желание не только догнать, но и перегнать Европу. Пусть не по качеству материалов и отделки, так по количеству всяких глянцевых деталей и кнопочек. Но это вещь второстепенная. Главное, что по своим техническим характеристикам машина ничем не уступает своим корейским и даже европейским конкурентам. И в этом весь дух Поднебесной — собрать воедино у конкурентов всё лучшее, сделать это дешевле их и украсить аляповатым дизайном, подлинную изысканность которого сможет понять лишь человек, с рождения мыслящий иероглифами.

И да, так как я сейчас пишу в духе мужского журнала, надо соответствовать канонам стиля… Итак. Меня зовут Евгений Гордейчик, я главред Фокуса, я одет в китайскую футболку ноу-нейм, китайские джинсы той же марки и думаю о приобретении китайского авто. Я пишу этот текст на собранном в Китае компьютере, поужинав в китайской закусочной "Пекин" (которую, к слову, я предпочту любым итальянским и французским ресторанам). Так почему при выборе машины я должен изменять жизненным предпочтениям? Сейчас всё делается в Китае.

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