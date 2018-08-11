Hyundai Santa Fe нельзя назвать локомотивом южнокорейского бренда в сегменте SUV, ведь этот титул в настоящее время удерживает Tucson. По результатам продаж за первое полугодие 2018-го он оказался на четвертом месте в списке самых популярных кроссоверов планеты, тогда как Santa Fe довольствовался 24-й позицией. Вполне успешные, но не рекордные показатели продаж, не умаляют значимость модели. Ведь только в начале века она стала одним из первых камней в фундаменте, на котором Hyundai выстроил свой статус глобального бренда.

Покорить фронтир

Hyundai прибыл в Новый Свет в 1986 году, когда автомобильный рынок США был крупнейшим в мире, а самая популярная модель компании носила скромное имя Pony. Однако лучшая карта в колоде, продававшаяся даже в Канаде, не прошла сертификацию, прописанную строгим Дядей Сэмом. Так что покорение фронтира для Hyundai началось с модели Excel – преемника Pony.

Встреча была теплой: корейская диковинка даже вошла в "Десятку лучших товаров" по версии журнала Fortune. Ключом к успеху стала качественная сборка, доступная цена, а также не бедная линейка кузовов, включавшая седан, 3- и 5-дверный хэтчбек. Но со временем рынок стал играть по новым правилам. Интерес к седанам и компактам угасал, а американская мечта включила в себя крупные кроссоверы и внедорожники.

Hyundai Santa Fe первого поколения

Тут на сцену и вышел Hyundai Santa Fe. Автомобиль нарекли в честь города в штате Нью-Мексико, так что само название недвусмысленно указывало на то, на какой рынок ориентирована модель.

Рожденный в кризисе

Следует отметить, что новому курсу корейской компании в США предшествовало весьма бурное для нее время. В разгар азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов, она приняла ряд радикальных решений. Глава Hyundai Motor Чон Чжу-ен передал руководство своему сыну, Чон Мон-ку, молодая кровь которого требовала улучшений дизайна, наращивания производства и инвестиций в свежие проекты.

Новое руководство оказалось скорым на действия. Уже в 1999 году автопроизводитель успел и обанкротившийся Kia Motors под крыло взять, и на автосалон в Детройте с концептом Santa Fe съездить.

Полноразмерный кроссовер был именно тем, чего хотела публика. И хотя эксперты нещадно и единодушно раскритиковали дизайн Santa Fe, потребители приняли другую сторону и понесли свои деньги в автосалоны. Новинка пользовалась завидной популярностью и стала флагманом бренда на рынке США. Да и недовольство журналистов пошло лишь на пользу машине: с каждым новым поколением дизайн Hyundai Santa Fe менялся, крайне условно стараясь оставить за собой знакомые черты.

Welcome to Ukraine

С тех пор модель дожила до четвертого поколения и разошлась по миру, обосновавшись и в Украине. На отечественном рынке кроссовер также прошел через смену генераций, получив новый облик, который, как и полагается, сильно отличен от предыдущего. Hyundai Santa Fe 2018 модельного года примерил 2-уровневую фронтальную оптику и, по последней моде, крупную фальшрешетку радиатора с хромированной полосой вверху.

Кроссовер заметно прибавил в габаритах: ширина машины увеличилась на 10 мм (до 1890 мм), а длина выросла – сразу на 70 мм (4770 мм). Львиная доля роста перепала на колесную базу, которая увеличилась на 65 мм и теперь достигает 2765 мм. Инженеры не пожалели дополнительного пространства и на багажный отсек. Вместо 585 литров объема, как было в прошлой модели, он получил 625 литров пространства, доступного для поклажи в 5-местной версии.

Цены на новый Hyundai Santa Fe в Украине стартуют с отметки около 1 млн гривен

Резкий пересмотр дизайна коснулся также и внутреннего убранства. В салоне инженеры поработали над улучшением эргономики. Чтобы освободить пространство для рук, дверные поручни и кнопки управления стеклоподъемниками переместили вперед, а на заднем ряду уменьшили размеры дверных карманов. Еще стало больше "воздуха" над головой и на уровне плеч, так что вся прибавка в габаритах ушла в угоду комфорту. В тех же целях автопроизводитель доработал и системы шумоизоляции, дабы вывести кроссовер на более престижный уровень.

В базе машина будет предлагаться с обычной аналоговой приборной панелью, но в более продвинутых модификациях ее заменит 7-дюймовый цветной дисплей. В топе модель наделят аудиосистемой с девятью динамиками и сабвуфером, а передняя панель у таких автомобилей будет обтянута натуральной кожей. Самые дорогие паркетники получат камеры кругового обзора.

Семья все-таки

А вот где разница между предыдущим Hyundai Santa Fe и новинкой не так выразительна, так это в технической составляющей. Машины построены на одной платформе, хотя перед сменой поколений корейские инженеры ее модернизировали. Подвеска: стойки McPherson на передней оси и многорычажка на задней. Кроме того, для задней подвески будут доступны пневмобаллоны. С их помощью нельзя менять клиренс, зато он будет оставаться одинаковым, вне зависимости от уровня загрузки. Как и ранее, базовые версии паркетника — переднеприводные, а система 4х4 доступна за более крупные суммы.

Дополнительный функционал также знаком по предыдущему поколению, хотя не обошлось без новых "фишек". Например, у машины появилась функция напоминания о задних пассажирах. Звучит несколько странно, но она рассчитана в первую очередь на меленьких детей, а внедрена была в связи с печальной статистикой. В США при подобных обстоятельствах погибает от 20 до 40 малышей в год. Американцы даже развернули целое движение Kids and Cars, которое настаивает, чтобы вышеупомянутые технологии становились обязательными для всех автопроизводителей.

На нашем рынке кроссовер будет доступен только с двумя агрегатами. Купить машину можно с 2,4-литровым бензиновым атмосферником на 188 лошадиных сил и 2,2-литровым турбодизелем мощностью в 200 лошадиных сил. В качестве трансмиссии доступны либо 6-скоростная "механика", либо 8-ступенчатый "автомат". Последний является собственной разработкой компании и, как уверяют ее создатели, он на 3% экономичнее своего 6-ступенчатого предшественника.

Украинский рынок SUV и кроссоверов уже давно определил своих лидеров. Балом здесь правят Kia Sportage и Toyota RAV-4, а из носителей лого Hyundai соотечественники отдают больше предпочтений упомянутому Tucson. Тем не менее, новый Santa Fe вполне обоснованно может претендовать на свой кусок пирога. Автомобилю есть, что предложить потребителю, да и с характером у него проблем нет. Об этом свидетельствует запись в Книге рекордов Гиннесса от прошлого года. Тогда корейский кроссовер практически в серийном исполнении пересек ледовый континент. Так что к сложным условиям автомобилю не привыкать.