Замахнувшись на премиум. Почему новый Пежо 508 стал одним из главных автомобильных открытий года

Вы едете по киевским улицам и прохожие оборачиваются вам вслед, а другие водители пристально рассматривают ваше авто, стоит остановиться на светофоре. Я не преувеличиваю: именно так проходил наш недельный тест-драйв новинки французского автопрома – Пежо 508, которая стала вихрем новых эмоций в D-сегменте городских седанов.

Для города и путешествий: первое впечатление о Peugeot 508

Представленный на Женевском автосалоне в 2018 году флагман бренда поступил на украинский рынок в начале 2019-го и пока еще выглядит на наших дорогах как диковинка. Это второе поколение модели и первая "проба пера" конструкторов Peugeot в модном ныне направлении пятидверных купе-салонов. В Peugeot этот тип кузова называют фастбэк, а огромную крышку багажника считают пятой дверью. Она весьма впечатляюще открывается кнопкой на пульте, демонстрируя внушительный багажник объемом почти 500 литров, а если сложить задние сидения – то и все 1500. Эта машина позиционируется как авто для города и путешествий, потому положить сюда пару велосипедов явно не составит труда.

СПОРТИВНЫЙ ЛУК. Peugeot 508, вид сбоку / фото автора.

Автомобиль низкий, всего 1,4 м в высоту, из-за этого он выглядит очень широким, хотя ширина тут стандартная для D-класса – 1, 907 м при длине 4,75 м. Кстати, длина уменьшена по сравнению с предыдущим поколением на целых 8 см, чтобы облегчить маневренность в городских условиях.

У Peugeot 508 хищная "морда" с шахматной решеткой радиатора и подчеркнуто аэродинамические линии кузова. Очень красиво исполнена скошенная задняя часть с трехмерными фонарями Glow Effect. В целом Full LED оптика – одно из главных достоинств этой машины: видимость в темноте действительно великолепная, кроме того передние фары оснащены опцией поворотного света, то есть свет поворачивается с движением руля.

С ЗАЯВКОЙ НА ПРЕМИАЛЬНОСТЬ. Peugeot 508, вид спереди / фото автора.

Двери безрамочные, что тоже добавляет облику спортивности и гламура. И довольно тяжелые – металл на вид солидный, не "фольга", как у некоторых других современных авто.

"Boost" или "Relax": особенности Пежо 508 2019

Наша тестовая машина – в премиум комплектации GT-Line. Это максимально заряженная и самая дорогая версия Пежо 508. Помимо логотипа на задней стойке визуально ее сразу можно отличить по шикарным колесам 18-го диаметра, которые подогнаны так, чтобы полностью заполнить арки.

Конструкторы особо поработали над прочностью кузова: в производстве этой модели использован особый метод сварки корпуса, а для лучшей динамики вес автомобиля уменьшен на 70 кг по сравнению с прошлым поколением.

Интерьер

Что ж, давайте посмотрим, как все здесь устроено внутри. Максимальная комплектация балует нас кожаным салоном с оригинальной прострочкой и вставками из натурального дерева. Но первое, что впечатляет – это, конечно же, руль. Очень маленький и, самое интересное, не совсем круглый. В сочетании с цифровой приборной панелью высокого разрешения и 10 дюймовым сенсорным дисплеем системы PEUGEOT i-Cockpit Amplify создается ощущение, будто вы погрузились в какой то инновационный фантастический мир будущего.

Под панелью, где расположен рычаг переключения передач, есть беспроводной зарядный порт для смартфона. А свет в салоне включается легким прикосновением руки к лампе — кнопок на ней нет.

НА ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ. Peugeot 508, интерьер / фото автора.

Сидения очень удобные, не знаю, правда, как здесь будет себя чувствовать крупный мужчина, но мне комфортно и приятно. Единственный замеченный мною минус — это ограниченный обзор заднего вида из-за скошенного заднего окна. Но при парковке и других маневрах вас страхует камера и парктроники. Заводим двигатель — и пора уже выяснить, отвечают ли ходовые качества броскому дизайну.

Ходовые качества

Уже упомянутая система PEUGEOT i-Cockpit Amplify предоставляет вам на выбор две комплексных настройки - "Boost" или "Relax". Каждый их них создает соответствующую названию атмосферу - от подсветки дисплея (агрессивно красной или успокаивающе голубой) до настроек двигателя и ходовой. Кроме того, можно конкретизировать режим вождения, выбрав ECO, Sport , Comfort или Normal.

Подвеска уверенно сглаживает неровности дороги, но плавного покачивания , как например в "Мерседесе", здесь нет. По первым впечатлениям подвеска ближе к седанам BMW — похожая крепкая "сбитость" и некоторая жесткость. В нашей комплектации установлен 2-литровый турбо дизель BHDi. В линейке есть также дизель на 1,5 литра и бензин на 1,6. Но нам повезло опробовать самую мощную версию, здесь 180 лошадиных сил, 400 Нм крутящего момента. В паре с новейшим 8-ступенчатым автоматом EAT8 получаем отличную динамику. Легкий, стремительный ход, коробка работает абсолютно бесшумно и незаметно, акселерация не теряется и на высоких скоростях. Плюс очень точное руление компактным штурвалом. Что сказать, это удовольствие в чистом виде.

Технические характеристики:

Двигатель – дизельный 4-цилиндровый BHDi, объем 2 л, мощность 180 л.с.

Привод – передний

Коробка передач – 8-ступенчатый автомат EAT8

Максимальная скорость – 231 км/час

Ускорение до 100 км/час — 9,4 секунды

Заявленный расход топлива — (город/трасса/смешанный) — 6,4,/4,4 /5,2

Цена – от 671 тыс. грн (комплектация Activ), от 888 тыс. грн. ( комлектация GT-Line)

Удовольствие на миллион: что упаковано в Peugeot 508 GT Line

Удовольствие стоит денег, так что не стоит удивляться цене максимально укомплектованной Peugeot 508 GT Line – 1 миллион гривен.

Что же еще нам предлагают на миллион?

Впервые в классе Пежо 508 оснащен системой ночного видения с инфракрасной камерой, которая распознает живые движущиеся объекты в радиусе 200 м и сообщает вам о них, выводя изображение на дисплей. Иными словами, если на дорогу намеревается выскочить пешеход или к лесной трассе приближается олень, машина вас об этом предупредит. Также здесь есть автоматическое экстренное торможение на скорости до 140 км/ч, удержание в полосе движения с подруливанием, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, мониторинг слепых зон зеркал, помощь при парковке. А еще, стоя в пробке, вы и передний пассажир можете снять раздражение с помощью пяти программ массажа.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ. Peugeot 508, приборная панель / фото автора.

В целом в процессе движения автомобиль постоянно информирует вас о происходящем, ассистирует, сигнализирует о возможных опасностях. Что сказать, технологии здорово шагнули вперед, и Пежо 508 — яркое тому подтверждение.

Что же касается конкуренции, то в D-классе она традиционно высока. Здесь и столь популярная у нас Тойота Камри, и Мазда 6, и Фольксваген Пассат, и Форд Мондео. Чем выделяется из этого ряда Пежо 508 — так это смелой заявкой на премиальность, которая проявляется и во внешнем облике, и в пакете оснащения.

В общем, не стану скрывать: неделя теста, проведенная с этим ярким, экспрессивным и смелым автомобилем, запомнится надолго. И несомненно, 508-й выводит бренд Peugeot на новый уровень — что ж, тем сложнее будет удивить публику следующими моделями.

Вердикт Фокуса

Достоинства

Прекрасный дизайн

Премиальный салон

Отличная работа АКПП

Хорошая динамика и легкость управления

Недостатки