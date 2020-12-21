Huawei создала смарт-дисплей HiCar Smart Screen для авто

GPS-навигатор, видеорегистратор и система автоматической парковки в одном лице.

Huawei выпустила на рынок новое устройство: многофункциональный автомобильный дисплей HiCar Smart Screen по цене $260. Закрепив его на фронтальной панели любой машины, водитель получит в свое распоряжение GPS-навигатор, видеорегистратор и систему автопарковки, передает издание gizchina.com. При помощи этого экрана пользователи смогут совершать звонки, слушать музыку и смотреть фильмы с подключенного смартфона, использовать приложения для навигации, искать информацию в Интернете и так далее.

Девайс диагональю 8,9 дюйма имеет дисплей разрешением 1920×720 пикселей и яркостью 700 кд/м2, что обеспечивает охват цветового пространства NTSC на уровне 72%. Аппарат поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, благодаря чему может обмениваться данными со смартфоном. "На борту" также имеется фронтальная камера для совершения звонков в режиме видеосвязи. Работает на операционной системе HongMeng OS 2.0 и интерфейсу Huawei HiCar.

[ + – ] Демонстрация работы автомобильного дисплея HiCar Smart Screen

На задней панели расположена ещё одна камера. Она нужна для того, чтобы обеспечить функцию видеорегистратора. Камера записывает видео в формате 2К с разрешением 2160×1440 пикселей. Оптика обеспечивает угол поля зрения в 135 градусов, а датчик освещенности оптимизирует картинку, делая ее четкой и внятной, независимо от того, в какое время суток или при каких погодных условиях ведутся съемки. Крепление позволяет установить экран в нужном положении.

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