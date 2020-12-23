Калифорнийцы презентовали электрокар в стиле ретро — Alpha ACE

Купе рассчитано на любителей и классики, и высоких технологий.

Стартап Alpha Motor Corporation (США, Калифорния) разработал электромобиль Alpha ACE, главной особенностью которого является его дизайн. Авто разработано на собственной платформе компании, передает InsideEV’s.

Alpha ACE — это двухдверное компактное купе. Его габариты составляют 4180x1886x1450 мм, а вес равен 1633 кг. Кузов покрыт серебристой краской оттенка "Blue Seraph", имитирующей полированный металл. Дополнительно авто покрыто прозрачным лаком.

В салоне имеются два сидения впереди и небольшие сидения сзади, которые можно использовать, скорее, для маленьких детей или домашних питомцев, чем для взрослых людей. Возле руля установлена центральная панель управления электрокаром с большим дисплеем.

[ + – ] Электрический "ретро"-автомобиль Alpha ACE

О характеристиках двигателя Alpha ACE ничего не известно, кроме того, что новинка — заднеприводная. По словам разработчиков, машина может разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд. Емкость аккумуляторов, расположенных в полу, тоже пока не озвучивается, что весьма странно. Есть только уверения представителей компании в том, что батарея оснащена системой термального менеджмента, поддержкой функции скоростной зарядки и имеет запас хода в 400 км.

Новинка доступна по предзаказу. на сайте компании-производителя. Цена будет формироваться в зависимости от тиража: чем больше заказов удастся собрать, тем выше будет тираж и меньше стоимость.

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