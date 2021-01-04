Автоконцерны Fiat Chrysler и Peugeot слились в новую компанию-автогигант Stellantis

Слияние было анонсировано еще в декабре 2019-го, однако "добро" на сделку европейские регуляторы дали только в конце декабря 2020-го.

Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французский автопроизводитель PSA Group (владелец компаний Peugeot и Citroen) в понедельник, 4 января, одобрили слияние в единый автоконцерн.

"Компании Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot объявляют, что собрания их акционеров, состоявшиеся сегодня, одобрили слияние FCA и Groupe PSA для создания Stellantis N.V. (Stellantis) подавляющим большинством (более 99% голосов, отданных за эту сделку", – говорится в пресс-релизе на сайте "Fiat".

Как пишет Associated Press, новая компания станет четвертым по величине автогигантом в мире и ежегодно сможет производить 8,7 миллиона автомобилей, а объединение позволит компаниям ежегодно экономить по пять миллиардов евро. В настоящее время только три компании (Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor) продают автомобилей больше чем новообразованный автоальянс.

Сделка стала возможна "после сегодняшнего одобрения акционерами и получения окончательных разрешений регулирующих органов в течение последнего месяца, в том числе, от Европейской комиссии и Европейского центрального банка", — сообщает в своем пресс-релизе автогигант.

Акционеры компаний одобрили технические вопросы, связанные со слиянием, включая принятие устава Stellantis, а также назначили членов Совета директоров новообразованного автоконцерна. Руководителем Stellantis первое время будет гендиректор PSA Карлос Таварес. Кроме того, он получил решающий голос в 11-местном совете директоров новой компании.

Завершение процедуры слияния назначено на 16 января. При этом акции Stellantis начнут торговаться на биржах в Милане и Париже уже в понедельник, 18 января, а на Нью-Йоркской фондовой бирже – со вторника, 19-го января.

После объявления об одобрении сделки акционерами бумаги FCA и PSA ожидаемо начали расти в цене. Напомним, автогигант Fiat Chrysler владеет марками Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Ram Trucks, а компания PSA является собственником Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.

Напомним, автомобили марки Peugeot вошли в ТОП-10 самых покупаемых новых авто в Украине за прошедший 2020 год.