Компания Foxconn будет выпускать не только продукты Apple, но и электрокары

Массовое производство электромобиля Byton M-Byte будет налажено в первом квартале 2022 года.

Компания Foxconn, на заводах которой собирается вся техника Apple, к 2022 году планирует поставить на поток электрокар под брендом Byton. Об этом сообщило издание gizmochina.com.

В СМИ просочилась информация о том, что Foxconn Technology Group собирается инвестировать в китайский стартап электромобилей Byton. Если переговоры пройдут успешно, то Foxconn сможет выйти на рынок электротранспорта и улучшить свои финансовые показатели, а Byton наконец сможет выпустить свой электромобиль M-Byte.

Китайское издание South China Morning Post, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Foxconn планирует инвестировать около $200 млн в Byton и составить достойную конкуренцию Tesla. Судя по всему, Foxconn уверена в положительном исходе сделки, потому как имеет планы поставить на поток электромобиль Byton M-Byte уже к первому кварталу 2022 года. На данный момент официального подтверждения данной информации нет, но источник уверяет, что компании объявят о соглашении в следующий понедельник.

Напомним: ранее стало известно, что Apple выпустит беспилотное авто в 2024 году. Ходят слухи, что Apple своим основным конкурентом считает робомобили компании Waymo, которая принадлежит Alphabet Inc.