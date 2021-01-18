Электрический кроссовер Chevrolet Corvette выйдет в свет к 2025 году

General Motors готовит собственный ответ конкурентам.

General Motors собирается выпустить люксовый электрокар в ближайшие пять лет. В автоконцерне уверены, что Chevrolet Corvette с электродвигателем составит достойную конкуренцию электрокроссоверу Mustang Mach-E от Ford.

Согласно сообщению издания сообщает Bloomberg, которое ссылается на собственные источники, не только вышеуказанный кроссовер, но и другие новые модели из семейства Corvette будут оснащаться электротягой на платформе Ul.

О самой новинке, которая получила кодовое название Project R, известно крайне мало. По данным инсайдеров, дизайнеры концерна уже работают сразу над несколькими концептами "электрокорвета". В качестве платформы будет использоваться новая база, спроектированная специально для постройки электрифицированных машин различных классов. О технических характеристиках и возможной стоимости нового Chevrolet Corvette, к сожалению, сведений нет.

[ + – ] Электрокар Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Отметим, что ближайший конкурент, Ford Mustang Mach-E, оснащен электродвигателем мощностью 480 л.с. что позволяет разогнать авто до 100 км в час за 3,5 с. В Украине эту модель можно купить по цене от $87,7 тыс. до $99 тыс., в зависимости от комплектации, согласно данным ресурса auto.ria.com.

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