Електричний кросовер Chevrolet Corvette вийде у світ до 2025 року

General Motors готує власну відповідь конкурентам.

General Motors збирається випустити люксовий електрокар у найближчі п'ять років. У автоконцерні впевнені, що Chevrolet Corvette з електродвигуном складе гідну конкуренцію електрокросоверу Mustang Mach-E від Ford.

Згідно з повідомленням видання Bloomberg, яке посилається на власні джерела, не тільки вищевказаний кросовер, а й інші нові моделі з сімейства Corvette будуть оснащуватися електротягою на платформі Ul.

Про саму новинку, яка отримала кодову назву Project R, відомо вкрай мало. За даними інсайдерів, дизайнери концерну вже працюють відразу над декількома концептами "електрокорвета". Як платформа буде використовуватися нова база, спроектована спеціально для побудови електрифікованих машин різних класів. Про технічні характеристики й можливої вартості нового Chevrolet Corvette, на жаль, відомостей немає.

[ + – ] Електрокар Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Відзначимо, що найближчий конкурент, Ford Mustang Mach-E, оснащений електродвигуном потужністю 480 к.с. що дозволяє розігнати авто до 100 км на годину за 3,5 с. В Україні цю модель можна купити за ціною від $ 87,7 тис. До $ 99 тис., у залежності від комплектації, згідно з даними ресурсу auto.ria.com.

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