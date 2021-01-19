Минус 24%. Автомобильный рынок ЕС пережил худший год в своей истории

На фоне общего спада VW Group нарастила свою долю рынка.

Продажи автомобилей в Евросоюзе по итогам 2020 года сократились на 23,7%, сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA). Это самое серьезное падение рынка с начала ведения статистики в 1990 году. Всего за год было продано 9,94 млн новых автомобилей.

За весь минувший год прирост продаж в годовом измерении был зафиксирован лишь в сентябре. Тогда, в между двумя волнами COVID-19, продажи выросли на 3,1%.

[ + – ] Регистрации новых автомобилей в ЕС, ед.

По итогам 2020 года все без исключения страны ЕС зафиксировали двузначное падение продаж. Самый большой спад среди крупных рынок произошел в Испании – на 32,3%. В Италии продажи упали на 27,9%, во Франции – на 25,5%, а в Германии – на 19,1%. В Великобритании за год было продано 1,63 млн авто, что на 29,4% хуже показателя 2019 года.

Лидером на европейском рынке остается VW Group, которая укрепила свое положение. Теперь ее доля составляет 25,6% (против 24,9% в 2019 году). На втором месте – PSA Group (15,2% против 16,4%). Тройку лидеров замкнула Renault Group (11,5%).

Напомним, итало-американская Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская PSA Group 15 января закрыли сделку по слиянию, в результате которого создан один из крупнейших автопроизводителей в мире – Stellantis.