Мінус 24%. Автомобільний ринок ЄС пережив найгірший рік у своїй історії

На тлі загального спаду VW Group наростила свою частку ринку.

Продажі автомобілів в Євросоюзі за підсумками 2020 року скоротилися на 23,7%, повідомила Асоціація європейських виробників автомобілів (ACЕA). Це найсерйозніше падіння ринку з початку ведення статистики в 1990 році. Всього за рік було продано 9,94 млн нових автомобілів.

За весь минулий рік приріст продажів у річному вимірі був зафіксований лише у вересні. Тоді, між двома хвилями COVID-19, продажі зросли на 3,1%.

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За підсумками 2020 року всі без винятку країни ЄС зафіксували двозначне падіння продажів. Найбільший спад серед великих ринків стався в Іспанії — на 32,3%. В Італії продажі впали на 27,9%, у Франції — на 25,5%, а в Німеччині — на 19,1%. У Великобританії за рік було продано 1,63 млн авто, що на 29,4% гірше показника 2019 року.

Лідером на європейському ринку залишається VW Group, яка зміцнила своє становище. Тепер її частка становить 25,6% (проти 24,9% в 2019 році). На другому місці — PSA Group (15,2% проти 16,4%). Трійку лідерів замкнула Renault Group (11,5%).

Нагадаємо, італо-американська Fiat Chrysler Automobiles (FCA) і французька PSA Group 15 січня закрили операцію зі злиття, в результаті якої створений один із найбільших автовиробників у світі — Stellantis.