Улучшенная графика и голосовой помощник Alexa: Qualcomm представила новый чип для машин

Чипсет 4 поколения принесет поддержку до 10 дисплеев и автопилот 4 уровня, то есть он сможет передвигаться без водителя.

Во время двухнедельного виртуального мероприятия посвященного автомобилям, компания Qualcomm представила чип Snapdragon Automotive Cockpit 4 поколения, — сообщает Cnet.

В конце 2023 или начале 2024 чип начнут устанавливать в автомобили. Технологий чипсета хватит на несколько лет вперед с запасом. Он будет производиться по 5-нанометровой технологии (меньше — лучше).

"Автомобиль становится продолжением вашей гостиной и вашего офиса", — сказал во время презентации генеральный менеджер Накул Дуггал.

Чип позволит лучше следить за окружением машины, что позволит сделать их более безопасными. В компании заявляют, что автомобили будут иметь 4 уровень автоматизации управления. Это означает, что автомобиль сможет самостоятельно справиться с большинством дорожных ситуаций. Также он позволит производителям делать более красивые мультимедиа для машин, оснащать их "компьютерным зрением" и добавлять в них элементы искусственного интеллекта.

Заявлена поддержка до 10 дисплеев высокого разрешения, которые могут работать независимо друг от друга, виртуальная помощь в управлении автомобиля, широкие возможности персонализации авто, а также голосовое управление системами авто. Для этого в чипсет внедрили голосовой помощник Amazon Alexa.

Напомним, за 2020 год автомобильный рынок ЕС упал на 24%.