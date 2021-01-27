Покращена графіка і голосовий помічник Alexa: Qualcomm представила новий чіп для машин

Чіпсет 4-го покоління матиме підтримку до 10 дисплеїв і автопілот 4-го рівня, тобто він зможе пересуватися без водія.

Під час двотижневого віртуального заходу, присвяченого автомобілям, компанія Qualcomm представила чіп Snapdragon Automotive Cockpit 4-го покоління, — повідомляє Cnet.

У кінці 2023 або на початку 2024 чіп почнуть встановлювати в автомобілі. Технологій чіпсету вистачить на кілька років вперед із запасом. Він буде проводитися за 5-нанометровою технологією (менше — краще).

"Автомобіль стає продовженням вашої вітальні і вашого офісу", — сказав під час презентації генеральний менеджер Накула Дугган.

Чіп дозволить краще стежити за оточенням машини, що дозволить зробити його більш безпечним. У компанії заявляють, що автомобілі будуть мати 4 рівень автоматизації управління. Це означає, що автомобіль зможе самостійно впоратися з більшістю дорожніх ситуацій. Також він дозволить виробникам робити більш красиві мультимедіа для машин, оснащувати їх "комп'ютерним зором" і додавати в них елементи штучного інтелекту.

Заявлена підтримка до 10 дисплеїв з високою роздільною здатністю, що можуть працювати незалежно один від одного, віртуальна допомога в управлінні автомобіля, широкі можливості персоналізації авто, а також голосове керування системами авто. Для цього в чіпсет впровадили голосовий помічник Amazon Alexa.

Нагадаємо: за 2020 рік автомобільний ринок ЄС впав на 24%.