Автоботы: новые Tesla Model S и Model X сами решают, когда сдавать задним ходом

Электрокары могут самостоятельно включать заднюю передачу на основе данных бортовых датчиков

К впечатляющим возможностям автопилота электромобилей Tesla все уже привыкли, но у обновленной Model S, представленной в конце января, появилась еще более продвинутая функция. Электрокар получил полностью переработанный салон и теперь не просто лишен традиционного селектора выборов режимов движения (эти функции возложены на сенсорные кнопки на огромном центральном дисплее), а вдобавок может в автономном режиме начать движение задним ходом. Аналогичное обновление также получила Tesla Model X.

Как рассказал в своем Twitter глава Tesla Илон Маск, обновленные версии Tesla, используя данные навигатора и информацию от камер кругового обзора, сама угадывают нужное направление движения и включают заднюю передачу, видя препятствия.

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Интригует. Тем более что в дальнейшем от компании не последовало подробных комментариев о работе системе и алгоритмах, которые используются для принятия машиной решения о начале движения задним ходом. Тем не менее известно, что возможность ручного переключения в Model S и Model X осталась — на случай слабого сигнала GPS или плохой освещенности.

С одной стороны, электромобили Tesla сделали следующий шаг к полной автономности, с другой — возникает сомнение в соответствии такого решения техническим регламентам в разных странах и, в первую очередь, в США, являющихся для компании ключевым рынком.

Этим же вопросом задались журналисты Motor Trend, одного из ведущих автомобильных изданий США. Поскольку действующий американский стандарт FMVSS (Федеральный стандарт безопасности транспортных средств) не дает однозначного ответа, они направили соответствующий запрос в NHTSA (Национальное управления безопасности дорожного движения) — главный в стране орган сертификации автомобилей.

На данный момент ответа от NHTSA нет, однако, зная принципиальность и скрупулезность этой организации в вопросах безопасности, можно не сомневаться, что ее функционеры присматриваются к новым Tesla столь же пристально, как журналисты.

Скорее всего, инженеры Tesla учли все возможные проблемы, и обновления соответствуют действующим стандартам безопасности. Все сомнения мог бы разрешить сам Илон Маск, опубликовав в Twitter видеоролик, показывающий, как действует система. Однако глава компании, который попутно является и ее медиарупором (как таковой отдел по связям общественности у компании сейчас отсутствует), известен своей любовью к сенсациям и наверняка будет держать интригу до последнего.