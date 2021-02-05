Автоботи: нові Tesla Model S і Model X самі вирішують, коли здавати заднім ходом

Електрокари можуть самостійно вмикати задню передачу на основі даних бортових датчиків.

До разючих можливостей автопілота електромобілів Tesla всі вже звикли, але в оновленої Model S, представленої наприкінці січня, з'явилася ще успішніша функція. Електрокар отримав повністю перероблений салон і тепер не просто позбавлений традиційного селектора виборів режимів руху (сенсорні кнопки на величезному центральному дисплеї відповідають за ці функції), а до того ж може в автономному режимі почати рух заднім ходом. Аналогічне оновлення також отримала Tesla Model X.

Як розповів у своєму Twitter глава Tesla Ілон Маск, оновлені версії Tesla, використовуючи дані навігатора й інформацію від камер кругового огляду, самі вгадують потрібний напрямок руху та вмикають задню передачу, якщо бачать перешкоди.

[ + – ]

Інтригує. Тим паче, що в подальшому від компанії не було докладних коментарів про роботу системи та алгоритмів, які використовуються для ухвалення машиною рішення про початок руху заднім ходом. Проте відомо, що можливість ручного перемикання в Model S і Model X залишилася — на випадок слабкого сигналу GPS або поганої освітленості.

З одного боку, електромобілі Tesla зробили наступний крок до повної автономності, з іншого — виникає сумнів у відповідності такого рішення технічним регламентам у різних країнах і, перш за все, у США, які є для компанії ключовим ринком.

Цим же питанням задалися журналісти Motor Trend, одного з провідних автомобільних видань США. Оскільки чинний американський стандарт FMVSS (Федеральний стандарт безпеки транспортних засобів) не дає однозначної відповіді, вони надіслали відповідний запит до NHTSA (Національне управління безпеки дорожнього руху) — головний в країні орган сертифікації автомобілів.

Наразі відповіді від NHTSA немає, проте, знаючи принциповість і прискіпливість цієї організації в питаннях безпеки, можна не сумніватися, що її функціонери придивляються до нових Tesla настільки ж пильно, як журналісти.

Швидше за все, інженери Tesla врахували всі можливі проблеми, і поновлення відповідають чинним стандартам безпеки. Усі сумніви міг би дозволити сам Ілон Маск, опублікувавши в Twitter відеоролик, що показує, як діє система. Однак глава компанії, який попутно є і її медіарупором (як такий відділ зі зв'язків із громадськістю у компанії зараз відсутній), відомий своєю любов'ю до сенсацій і напевно триматиме інтригу до останнього.