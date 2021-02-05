DS Automobiles вывел на рынок новый хэтчбек DS 4 сразу в трех модификациях

Основная DS 4, кросс-версия DS 4 CROSS и динамичная DS 4 PERFORMANCE LINE поступят в продажу на протяжении четвертого квартала 2021 года.

Бренд DS Automobiles (принадлежит автоконцерну Stellantis) презентовала новый хэтчбек DS 4 в нескольких модификациях. DS 4 (основная модель), кросс-версия DS 4 CROSS и динамичная DS 4 PERFORMANCE LINE.

"Модель DS 4 была задумана так, чтобы изменить и даже расширить привычные границы сегмента "С-Premium". Новый автомобиль нацелен на совершенно разных покупателей, предлагая два стиля кузова: традиционный компактный хэтчбек и амбициозное кросс-купе. Именно эта идея – совместить два сегмента в одном автомобиле – определяли наши решения на каждом этапе работы над новинкой DS4", — поделился Марион Дэвид, директор по продукции DS Automobiles.

"Многоликий" дизайн DS 4

Новый автомобиль DS 4 имеет широкий кузов (1,83 м) с оптимальной длиной (4,4 м) и высотой (1,47 м) опирается на крупные колеса – для новинки можно использовать даже 20-дюймовые диски. Передняя часть оснащена прожекторными фарами DS MATRIX LED VISION, сочетающими матричный и направляемый тип света. Их дополняют характерные дневные ходовые огни, состоящие из двух рядов светодиодов на каждой стороне. Общие пропорции кузова и огромные колеса делают модель похожей на стильный концепт-кар DS AERO SPORT LOUNGE.

Ядром всей линейки является DS4, но у каждой модификации есть свои особенности: в зависимости от выбранной версии, несколько меняется оформление ряда деталей, что влияет на узнаваемость новинки. Например, DS 4 CROSS визуально создает восприятие кроссовера: нижняя часть бампера со специальной защитой, матовая черная краска. Завершающим штрихом во внешности выступают черные глянцевые накладки на рамки боковых окон, черная глянцевая решетка, характерные легкосплавные диски, а также рейлинги на крыше в цвет кузова. DS 4 CROSS отличает от других система Advanced Traction Control – надежный помощник для преодоления пересеченной местности или заснеженных трасс. Плюс предложена система помощи при спуске со склона. Модель DS 4 PERFORMANCE LINE получила декоративный пакет "Black Back": характерный элемент DS WINGS, когда полоса между задними фонарями, рамки боковых окон окрашены в черный цвет. Также внимание привлекают черные легкосплавные колесные диски и тонкие штрихи-намеки в оформлении интерьера.

[ + – ] Новинка DS Automobiles - хэтчбек DS 4

Комфортный smart-салон

Салон DS 4 отличают три ключевые детали:

- на передней панели объединены все элементы управления климатической системы DS AIR, а также невидимые вентиляционные отверстия;

- кнопки управления стеклоподъемниками выполнены вместе с боковыми дефлекторами вентиляции, которые встроены в двери;

- сенсорный 5-дюймовый дисплей DS SMART TOUCH и переключатель DS E-TOGGLE (компактный селектор управления АКПП) создают новый оригинальный вид центральной консоли.

Благодаря таким отделочным материалам, как несколько сортов натуральной кожи, алькантара, карбон, дерево, интерьер DS 4 сочетает в себе и изысканность, и технологичность. А особое внимание было уделено сиденьям. Помимо функций массажа и вентиляции, кресла автомобиля могут похвастать формой в виде ракушки. Причем центральная часть сиденья выполнена из единого непрерывного изогнутого элемента, что также положительно влияет на восприятие комфорта и придает чувство защищенности в салоне автомобиля

Немало внимания дизайнеры уделили и фоновому освещению: свет можно персонализировать, сделать направленным и подчеркнуть боковые элементы салона. Еще одним важным звеном в создании идеального салона является высококлассная акустическая система FOCAL ELECTRA: 14 динамиков, 690 ватт мощности, и даже акустически-изолированные боковые стекла.

[ + – ] Демонстрация возможностей нового хэтчбека DS 4

Гибрид класса C-Premium

Новый автомобиль DS 4 построен на значительно эволюционировавшей платформе EMP2: около 70% новых или оригинальных узлов и элементов. Платформа EMP2 изначально создавалась как модульная – и эта особенность пришлась очень кстати при создании автомобиля DS 4. Благодаря комбинации различных узлов и элементов, включая инновационные электрифицированные силовые агрегаты линейки E-TENSE, разработчикам DS 4 удалось создать очень динамичный, безопасный, экологичный автомобиль.

Новая версия платформы EMP2 была разработана так, чтобы использовать электрифицированные силовые агрегаты нового поколения. Выбор пал на подзаряжаемый гибрид: оптимальное решение с точки зрения возможности передвижения на электротяге, удобства использования при длительных пробегах, сохранении простора салона и объема багажника. Основой гибрида выступает 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 180 лошадиных сил, который работает в паре с электромотором мощностью 110 лошадиных сил и автоматической трансмиссией e-EAT8. Суммарная мощность гибридной системы достигает 225 лошадиных сил. А использование высокоэффективной батареи с инновационными компактными ячейками увеличенной мощности обещает запас хода до 50 километров исключительно на электротяге (комбинированный цикл WLTP).

Помимо гибридной версии, также в гамме новинки DS 4 будут доступны бензиновые двигатели семейства PureTech (мощность 130, 180, 225 лошадиных сил) и турбодизель серии BlueHDi (мощностью 130 лошадиных сил). Все модификации DS 4 получают 8-ступенчатую АКПП. В итоге, со старта продаж, новинка предложит технологию подзаряжаемого гибрида – мощность 225 лошадиных сил, более 50 километров запаса хода исключительно на электротяге (WLTP) и информационно-развлекательную систему нового поколения, что относит автомобиль DS 4 к сегменту C-Premium.

[ + – ] Помимо гибридной версии, также в гамме новинки DS 4 будут доступны бензиновые двигатели Фото: DS Automobiles

Безопасность и маневренность вождения

фирменную подвеску DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: уникальная система с отслеживанием дороги при помощи камеры и моментальной независимой настройкой амортизаторов индивидуально для каждого колеса. Таким образом, автомобиль буквально «считывает» состояние дороги и гарантирует отменный комфорт. Одновременно с этим, новинка DS 4 готова к резким маневрам и динамичному драйву.

Аналогично моделям DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 9, автомобиль DS 4 может предложить технологию DS DRIVE ASSIST 2.0 для полуавтономного управления второго уровня. Это самый высокий уровень автономности, который сегодня разрешен на дорогах общего пользования в Европе. Так, данная система изначально включает в себя адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения, причем даже в условиях заторов на дорогах. Кроме того, автомобиль самостоятельно придерживается выбранной полосы движения. Однако специально для DS 4 создатели добавили три новые функции: полуавтоматический обгон, выбор скорости прохождения поворотов, контроль и прогнозирование допустимой скорости согласно знакам-указателям. Кроме того, рулевое колесо новинки имеет встроенные сенсоры, которые следят за присутствием водителя на своем месте и его контроле над автомобилем.

"Умный" интерфейс авто DS 4

Благодаря новой системе DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, на дорогу можно проецировать как важную информацию о поездке (скорость движения, системы помощи водителю, подсказки навигация), так и любые другие дополнительные данные: информационные сообщения, название музыкального трека, информацию о входящем звонке, пр. Водитель получает всю необходимую информацию, при этом его взгляд всегда остается на дороге – удобно и безопасно.

Данная технология является частью еще более широкого «цифрового мира», сердцем которого является информационно-развлекательная система DS IRIS SYSTEM с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Новый интерфейс построен на основе идеи профилей, которые можно полностью персонализировать с помощью ярлычков. Выбранные настройки загружаются автоматически при каждом новом запуске. Главная идея персонализации состоит в том, чтобы каждый пользователь мог буквально мгновенно адаптировать систему к своим требованиям.

Система DS IRIS SYSTEM, управляемая голосом и жестами, также включает в себя личного помощника, способного распознавать речь в режиме диалога – и, как результат, выполнять запросы водителя или пассажиров.

Наконец, еще одним важным элементом «цифрового мира» новинки DS 4 является уникальная система DS SMART TOUCH, которая позволяет управлять частью функций при помощи жестов. Сенсорный дисплей чутко реагирует на каждое прикосновение: достаточно лишь сделать жест-движение в сторону одной из предварительно введенных любимых функций. Тач-скрин также распознает обычные движения: к примеру, можно «свайпнуть» для увеличения и уменьшения масштаба, либо можно использовать дисплей для распознавания рукописного ввода текста.

Забота об окружающей среде

Автомобиль DS 4 выполнен с особой заботой к окружающей среде: 95% использованных материалов, а также 85% деталей и узлов можно переработать. Автомобиль уже сейчас на 30% состоит из переработанных материалов, а передняя панель салона имеет в своей структуре 20% волокон природного происхождения. Различные переработанные материалы, полипропилены и полиэстеры используются в качестве звукоизолирующих матов, пистонов для крепежа, пр.