DS Automobiles вивів на ринок новий хетчбек DS 4 одразу в трьох модифікаціях

Основна DS 4, крос-версія DS 4 CROSS і динамічна DS 4 PERFORMANCE LINE надійдуть до продажу протягом четвертого кварталу 2021 року.

Бренд DS Automobiles (належить автоконцерну Stellantis) презентував новий хетчбек DS 4 у декількох модифікаціях. DS 4 (основна модель), крос-версія DS 4 CROSS і динамічна DS 4 PERFORMANCE LINE.

"Модель DS 4 була задумана так, щоб змінити та навіть розширити звичні межі сегмента "С-Premium". Новий автомобіль націлений на абсолютно різних покупців, пропонуючи два стилі кузова: традиційний компактний хетчбек та амбітне крос-купе. Саме ця ідея — поєднати два сегменти в одному автомобілі — визначали наші рішення на кожному етапі роботи над новинкою DS4", — поділився Маріон Девід, директор з продукції DS Automobiles.

"Багатоликий" дизайн DS 4

Новий автомобіль DS 4 має широкий кузов (1,83 м) з оптимальною довжиною (4,4 м) і висотою (1,47 м) спирається на великі колеса — для новинки можна використовувати навіть 20-дюймові диски. Передня частина оснащена прожекторними фарами DS MATRIX LED VISION, що поєднують матричний і спрямований тип світла. Їх доповнюють характерні денні ходові вогні, що складаються з двох рядів світлодіодів на кожній стороні. Загальні пропорції кузова та величезні колеса роблять модель схожою на стильний концепт-кар DS AERO SPORT LOUNGE.

Ядром всієї лінійки є DS4, але у кожної модифікації є свої особливості: залежно від обраної версії, дещо змінюється оформлення низки деталей, що впливає на впізнаваність новинки. Наприклад, DS 4 CROSS візуально створює сприйняття кросовера: нижня частина бампера зі спеціальним захистом, матова чорна фарба. Завершальним штрихом у зовнішності стають чорні глянсові накладки на рамки бічних вікон, чорна глянсова решітка, характерні легкосплавні диски, а також рейлінги на даху під колір кузова. DS 4 CROSS відрізняє від інших система Advanced Traction Control — надійний помічник для подолання пересіченої місцевості або засніжених трас. Плюс запропонована система допомоги під час спуску зі схилу. Модель DS 4 PERFORMANCE LINE отримала декоративний пакет "Black Back": характерний елемент DS WINGS, коли смуга між задніми ліхтарями, рамки бічних вікон пофарбовані в чорний колір. Також увагу привертають чорні легкосплавні колісні диски та тонкі штрихи-натяки в оформленні інтерʼєру.

[ + – ] Новинка DS Automobiles — хетчбек DS 4

Комфортний smart-салон

Салон DS 4 вирізняють три ключові деталі:

- на передній панелі обʼєднані всі елементи управління кліматичної системи DS AIR, а також невидимі вентиляційні отвори;

- кнопки управління склопідйомниками виготовлені разом із бічними дефлекторами вентиляції, які вбудовані в двері;

- сенсорний 5-дюймовий дисплей DS SMART TOUCH і перемикач DS E-TOGGLE (компактний селектор управління АКПП) створюють новий оригінальний вигляд центральної консолі.

Завдяки таким обробним матеріалам, як кілька сортів натуральної шкіри, алькантара, карбон, дерево, інтерʼєр DS 4 поєднує в собі і вишуканість, і технологічність. А особливу увагу було приділено сидінням. Крім функцій масажу і вентиляції, крісла автомобіля можуть похвалитися формою у вигляді черепашки. Причому центральна частина сидіння виготовлена з єдиного безперервного вигнутого елемента, що також позитивно впливає на сприйняття комфорту та додає відчуття захищеності в салоні автомобіля.

Чимало уваги дизайнери приділили й фоновому висвітленню: світло можна персоналізувати, зробити спрямованим та підкреслити бічні елементи салону. Ще однією важливою ланкою в створенні ідеального салону є висококласна акустична система FOCAL ELECTRA: 14 динаміків, 690 ват потужності, і навіть акустично-ізольовані бічні стекла.

[ + – ] Демонстрація можливостей нового хетчбека DS 4

Гібрид класу C-Premium

Новий автомобіль DS 4 побудований на платформі EMP2, що значно еволюціонувала: майже 70% нових або оригінальних вузлів та елементів. Платформа EMP2 спочатку створювалася як модульна — і ця особливість була дуже доречною під час створення автомобіля DS 4. Завдяки комбінації різних вузлів та елементів, враховуючи інноваційні електрифіковані силові агрегати лінійки E-TENSE, розробникам DS 4 вдалося створити дуже динамічний, безпечний, екологічний автомобіль.

Нова версія платформи EMP2 була розроблена так, щоб використовувати електрифіковані силові агрегати нового покоління. Вибір припав на гібрид, що підзаряджується: оптимальне рішення з точки зору можливості пересування на електротязі, зручності використання під час тривалих пробігів, збереженні простору салону й обсягу багажника. Основою гібрида є 4-циліндровий турбодвигун потужністю 180 кінських сил, який працює разом з електромотором потужністю 110 кінських сил та автоматичною трансмісією e-EAT8. Сумарна потужність гібридної системи досягає 225 кінських сил. А використання високоефективної батареї з інноваційними компактними осередками збільшеної потужності обіцяє запас ходу до 50 кілометрів виключно на електротязі (комбінований цикл WLTP).

Крім гібридної версії, також у гамі новинки DS 4 будуть доступні бензинові двигуни сімейства PureTech (потужність 130, 180, 225 кінських сил) і турбодизель серії BlueHDi (потужністю 130 кінських сил). Усі модифікації DS 4 отримують 8-ступінчасту АКПП. Зрештою, зі старту продажів, новинка запропонує технологію гібрида — потужність 225 кінських сил, більше 50 кілометрів запасу ходу виключно на електротязі (WLTP) та інформаційно-розважальну систему нового покоління, що відносить автомобіль DS 4 до сегменту C-Premium.

[ + – ] Крім гібридної версії, також у гамі новинки DS 4 будуть доступні бензинові двигуни Фото: DS Automobiles

Безпека і маневреність водіння

Фірмову підвіску DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: унікальна система з відстеженням дороги за допомогою камери і моментальної незалежної налаштуванням амортизаторів індивідуально для кожного колеса. Таким чином, автомобіль буквально «зчитує» стан дороги і гарантує відмінний комфорт. Одночасно з цим, новинка DS 4 готова до різких маневрів і динамічного драйву.

Аналогічно до моделей DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 9, автомобіль DS 4 може запропонувати технологію DS DRIVE ASSIST 2.0 для напівавтономного управління другого рівня. Це найвищий рівень автономності, який сьогодні дозволений на дорогах загального користування в Європі. Так, ця система спочатку містить у собі адаптивний круїз-контроль із функцією повної зупинки та початку руху, причому навіть в умовах заторів на дорогах. Крім того, автомобіль самостійно дотримується обраної смуги руху. Однак спеціально для DS 4 творці додали три нові функції: напівавтоматичний обгін, вибір швидкості проходження поворотів, контроль і прогнозування допустимої швидкості згідно зі знакам-вказівниками. Крім того, рульове колесо новинки має вбудовані сенсори, які стежать за присутністю водія на своєму місці та його контролі над автомобілем.

"Розумний" інтерфейс авто DS 4

Завдяки новій системі DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, на дорогу можна проектувати як важливу інформацію про поїздку (швидкість руху, систему допомоги водієві, підказки навігації), так і будь-які інші додаткові дані: інформаційні повідомлення, назву музичного треку, інформацію про вхідний дзвінок тощо. Водій отримує всю необхідну інформацію, водночас його погляд завжди залишається на дорозі — зручно та безпечно.

Ця технологія є частиною ще більш широкого «цифрового світу», серцем якого є інформаційно-розважальна система DS IRIS SYSTEM з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм. Новий інтерфейс побудований на основі ідеї профілів, які можна повністю персоналізувати за допомогою ярликів. Обрані параметри завантажуються автоматично під час кожного нового запуску. Головна ідея персоналізації полягає в тому, щоб кожен користувач міг буквально миттєво адаптувати систему до своїх вимог.

Система DS IRIS SYSTEM, керована голосом і жестами, також вміщає особистого помічника, здатного розпізнавати мову в режимі діалогу — і, як результат, виконувати запити водія або пасажирів.

Нарешті, ще одним важливим елементом «цифрового світу» новинки DS 4 є унікальна система DS SMART TOUCH, яка дозволяє керувати частиною функцій за допомогою жестів. Сенсорний дисплей чуйно реагує на кожен дотик: досить лише зробити жест-рух у сторону однієї з попередньо введених улюблених функцій. Тач-скрін також розпізнає звичайні рухи: наприклад, можна «свайпнути» для збільшення і зменшення масштабу, або можна використовувати дисплей для розпізнавання рукописного введення тексту.

Турбота про навколишнє середовище

Автомобіль DS 4 виготовлений з особливою турботою до навколишнього середовища: 95% використаних матеріалів, а також 85% деталей і вузлів можна переробити. Автомобіль вже зараз на 30% складається з перероблених матеріалів, а передня панель салону має в своїй структурі 20% волокон природного походження. Різні перероблені матеріали, поліпропілени та поліестери використовуються як звукоізолювальні мати, пістони для кріплення тощо.