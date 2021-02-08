Акции Hyundai и Kia рухнули на 15% после заявления об отсутствии переговоров с Apple

Капитализация корейских автопроизводителей потеряла в цене 8,5 млрд долларов

Стоимость акций одного из крупнейших автопроизводителей Кореи Hyundai Motor упали на 15% на фоне сообщения об отсутствии переговоров с американской Apple по разработке автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Акции Hyundai упали в цене на 6,2%, что стоило компании 3 млрд долларов рыночной стоимости. Дочерняя компания Kia Corporation потеряла 15% оценки или 5,5 млрд долларов. Ранее СМИ называли именно Kia операционным партнером Apple в разработке автомобиля совместно с Apple.

[ + – ] Стоимость акций Hyundai на 8 февраля (~5376 гривен за акцию)

Ранее появлялась новость о совместной разработке авто Apple совместно с Kia и Hyundai. По заявлениям южнокорейского автопроизводителя, они находили в стадии обсуждения с Apple, но из-за ранних стадий переговоров еще ничего не было решено. Позднее компания убрала упоминание американской корпорации из своих сообщений. После сообщения о ранней стадии переговоров, акции Hyundai подскочили на 61%. Сообщалось, что компании вели переговоров касательно разработки беспилотных электрокаров к 2027 году.

[ + – ] Стоимость акции на пике, после утверждения о переговорах с Apple (~ 6595 грн)

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Ныне представители корейского автопроизводителя говорят: "Мы не ведем переговоров с Apple о разработке транспортных средств". По данным Reuters, Hyundai консервативный автопроизводитель. Источник в корейской компании заявляет, что они не та компания, которая будет производить автомобили для других.

Напомним, ранее Hyundai купили разработчиков Spot за 1 млрд долларов.