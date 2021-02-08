Акції Hyundai і Kia впали на 15% після заяви про відсутність переговорів з Apple

Капіталізація корейських автовиробників втратила в ціні 8,5 млрд доларів

Вартість акцій одного з найбільших автовиробників Кореї Hyundai Motor впали на 15% на фоні повідомлення про відсутність переговорів з американською Apple з розробки автомобілів. Про це повідомляє Reuters.

Акції Hyundai впали в ціні на 6,2%, що коштувало компанії 3 млрд доларів ринкової вартості. Дочірня компанія Kia Corporation втратила 15% оцінки або 5,5 млрд доларів. Раніше ЗМІ називали саме Kia операційним партнером Apple у розробці автомобіля спільно з Apple.

[ + – ] Вартість акцій Hyundai 8 лютого (~ 5376 гривень за акцію)

Раніше зʼявлялася новина про спільну розробку авто Apple спільно з Kia і Hyundai. За заявами південнокорейського автовиробника, вони були на стадії обговорення з Apple, але через ранню стадію переговорів ще нічого не було вирішено. Пізніше компанія прибрала згадку американської корпорації зі своїх повідомлень. Після повідомлення про ранню стадію переговорів, акції Hyundai підскочили на 61%. Повідомлялося, що компанії вели переговори щодо розробки безпілотних електрокарів до 2027 року.

[ + – ] Вартість акцій на піку, після твердження про переговори з Apple (~ 6595 грн)

.

Нині представники корейського автовиробника кажуть: "Ми не ведемо переговорів з Apple про розробку транспортних засобів". За даними Reuters, Hyundai — консервативний автовиробник. Джерело корейської компанії заявляє, що вони — не та компанія, що буде виробляти автомобілі для інших.

Нагадаємо: раніше Hyundai купили розробників Spot за 1 млрд доларів.