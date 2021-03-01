Ушастая эпоха "Запорожца". 54 года назад начался серийный выпуск ЗАЗ-966

Датой начала серийного выпуска ЗАЗ-966 "Запорожец" считается 1 марта 1967 года.

У легендарного ЗАЗ-966 — годовщина начала производства. Серийный выпуск автомобиля официально начался 1 марта 1967 года, то есть ровно 54 года назад. В течение первого месяц с конвейера ЗАЗа сошли 65 машин, а до конца 1967 года — почти 1000 экземпляров.

"Его ожидали с тех самых пор, когда конструкторы запорожского завода "Коммунар" объявили, что они отправились в поиски нового, лучшего решения микролитражки". Так начинался репортаж о запуске машины в производство, опубликованный 2 марта 1967 года в газете "Правда" — главном печатном СМИ в СССР.

ЗАЗ-966 действительно ждали. Замену "зазовскому" первенцу, легендарному "Горбатому" ЗАЗ-965, начали готовить еще в начале 1960-х годов: первый опытный образец был показан весной 1961 года. Заднее расположение двигателя и его воздушное охлаждение сохранились, зато новинка получила более современный дизайн и кузов типа седан, а в салоне заметно прибавилось места.

[ + – ] ЗАЗ-966В. Фото: ЗАЗ

Разработка и доводка машины потребовали времени, поэтому подготовка к серийному выпуску была завершена лишь в 1966 году. Характерной чертой дизайна ЗАЗ-966 стали воздухозаборники охлаждения двигателя на задних крыльях. За их своеобразную форму автомобиль получил прозвище "Ушастый".

Для ЗАЗ-966 на заводе МеМЗ в Мелитополе разработали новый двигатель МеМЗ-968 мощностью 40 л.с. Однако развертывание выпуска нового силового агрегата затянулось, поэтому на первые серийные образцы автомобиля устанавливался 30-сильный мотор МеМЗ-966В.

[ + – ] До конца 1967 года на ЗАЗе изготовили менее 1000 экземпляров ЗАЗ-966

Вообще, у ЗАЗ-966 несколько производственных дней рождения. Первый кузов новой модели был сварен 20 августа 1966 года, но до конца года было выпущено всего две машины из-за задержки с изготовлением новых кузовных штампов и поставки комплектующих. А по-настоящему массовый выпуск ЗАЗ-966 и вовсе начался в 1969 году.

Производство ЗАЗ-966 и его модификаций продолжалось очень недолго: уже в 1972 году на конвейер ЗАЗа встал усовершенствованный автомобиль с индексом 968.