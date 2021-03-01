Вухата епоха "Запорожця". 54 роки тому почався серійний випуск ЗАЗ-966

Датою початку серійного випуску ЗАЗ-966 "Запорожець" вважають 1 березня 1967 року.

У легендарного ЗАЗ-966 — річниця початку виробництва. Серійний випуск автомобіля офіційно розпочався 1 березня 1967 року, тобто рівно 54 роки тому. Протягом першого місяця з конвеєра ЗАЗу зійшли 65 машин, а до кінця 1967 року — майже 1000 примірників.

"Його чекали відтоді як конструктори запорізького заводу "Комунар" оголосили, що вони вирушили в пошуки нового, кращого рішення мікролітражки". Так починався репортаж про запуск машини у виробництво, опубліковано 2 березня 1967 року в газеті "Правда" — головному друкованому засобі масової інформації в СРСР.

ЗАЗ-966 дійсно чекали. Заміну "Зазівському" первістку, легендарному "Горбатому" ЗАЗ-965, почали готувати ще на початку 1960-х років: перший дослідний зразок показали навесні 1961 року. Заднє розташування двигуна і його повітряне охолодження збереглися, зате новинка отримала сучасніший дизайн і кузов типу седан, а в салоні помітно додалося місця.

[ + – ] ЗАЗ-966В. Фото: ЗАЗ

Розробка і доведення машини зажадали часу, тому підготовку до серійного випуску завершили лише у 1966 році. Характерною рисою дизайну ЗАЗ-966 стали повітрозабірники охолодження двигуна на задніх крилах. За їх своєрідну форму автомобіль отримав прізвисько "Вухатий".

Для ЗАЗ-966 на заводі МеМЗ в Мелітополі розробили новий двигун МеМЗ-968 потужністю 40 к.с. Однак розгортання випуску нового силового агрегату затягнулося, тому на перші серійні зразки автомобіля встановлювався 30-сильний мотор МеМЗ-966В.

[ + – ] До кінця 1967 на ЗАЗі виготовили менше 1000 примірників ЗАЗ-966

Взагалі, у ЗАЗ-966 кілька виробничих днів народження. Перший кузов нової моделі був зварений 20 серпня 1966 року народження, але до кінця року було випущено всього дві машини через затримку з виготовленням нових кузовних штампів та поставки комплектуючих. А по-справжньому масовий випуск ЗАЗ-966 і зовсім почався у 1969 році.

Виробництво ЗАЗ-966 і його модифікацій тривало дуже недовго: вже у 1972 році на конвеєр ЗАЗу встав вдосконалений автомобіль з індексом 968.