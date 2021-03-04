В 2020 году Jaguar Land Rover продал на 100 тысяч автомобилей меньше, чем мог бы

Главная причина снижения спроса — низкое качество автомобилей.

В последнее время глобальный спрос на автомобили британского концерна Jaguar Land Rover снижается: каждый год дилеры марок Jaguar и Land Rover продают намного меньше машин меньше, чем могли бы. Главная причина — проблемы с качеством.

Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на генерального директора Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре.

«По итогам 2020 года мы могли бы продать на 100 тысяч машин больше, если бы не проблемы с качеством, — отметил Боллоре. — Клиенты разочарованы, а входящие в состав концерна марки теряют деньги».

[ + – ] Генеральный директор Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре

Какие шаги предпринимает Jaguar Land Rover для выхода из ситуации? Баллоре отмечает, что качество автомобилей концерна постепенно растет за счет улучшения технологичности процесса, а в дальнейшем компания продолжит работу по снижению количества дефектов и поломок в автомобилях обоих брендов.

Напомним, что в рейтинге надежности автомобилей в возрасте трех лет, составленном американским агентством J.D. Power, марки Jaguar и Land Rover оказались одними из самых ненадежных.