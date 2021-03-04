У 2020 році Jaguar Land Rover продав на 100 тисяч автомобілів менше, ніж міг би

Головна причина зниження попиту — низька якість автомобілів.

Останнім часом глобальний попит на автомобілі британського концерну Jaguar Land Rover знижується: щороку дилери марок Jaguar і Land Rover продають набагато менше машин менше, ніж могли б. Головна причина — проблеми з якістю.

Про це повідомляє Automotive News з посиланням на генерального директора Jaguar Land Rover Тьєррі Боллоре.

«За підсумками 2020 року ми могли б продати на 100 тисяч машин більше, якби не проблеми з якістю, — зазначив Боллоре. — Клієнти розчаровані, а ті, хто входять до складу концерну марки, втрачають гроші».

[ + – ] Генеральний директор Jaguar Land Rover Тьєррі Боллоре

Які кроки робить Jaguar Land Rover для виходу з ситуації? Баллоре зазначає, що якість автомобілів концерну поступово зростає за рахунок поліпшення технологічності процесу, а в майбутньому компанія продовжить роботу щодо зниження кількості дефектів та несправностей в автомобілях обох брендів.

Нагадаємо, що в рейтингу надійності автомобілів у віці трьох років, складеному американським агентством JD Power, марки Jaguar і Land Rover виявилися одними з найбільш ненадійних.